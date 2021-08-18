18:03 18.08.2021 (обновлено: 18:13 18.08.2021)
В США заявили о победе России в Афганистане
National Interest: Россия выйдет победителем из ситуации с бегством США из Афганистана
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. После ухода США из Афганистана в стране образовался вакуум, который готовы заполнить сразу несколько стран, в том числе и Россия и Китай, пишет аналитик Центра политики безопасности в Вашингтоне Майя Карлин в журнале The National Interest.
Хотя у Москвы и Пекина могут быть разные долгосрочные цели в отношении Афганистана, сейчас обе державы стремятся подорвать мощь США и поддержать свою экономику, считает автор статьи.
Россия рассматривает падение афганского правительства и подъем талибов как момент, чтобы начать действовать, говорится в публикации. По мнению Карлин, Москва будет уделять первоочередное внимание поддержанию безопасности границ, однако вместе с тем получит расширение военного присутствия на Ближнем Востоке.
"Китай и Россия не всегда едины, но минимизация американского присутствия в мире — это их общая цель. Москва и Пекин, вероятно, будут работать вместе в формате международных форумов, на которых не будет представлена позиция США", — пишет The National Interest.
По мнению автора, хаотичное падение Кабула под напором талибов и стремительный захват Афганистана сигнализируют о сдвиге в мировом порядке, который прежде возглавляли Соединенные Штаты.
"Долгосрочные последствия этого широкомасштабного провала будут преследовать США еще долгие годы", — заключила она.
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