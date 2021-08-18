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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/afganistan-1746258275.html
В США заявили о победе России в Афганистане
В США заявили о победе России в Афганистане - РИА Новости, 18.08.2021
В США заявили о победе России в Афганистане
После ухода США из Афганистана в стране образовался вакуум, который готовы заполнить сразу несколько стран, в том числе и Россия и Китай, пишет аналитик Центра... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:03
2021-08-18T18:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
иран
китай
афганистан
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. После ухода США из Афганистана в стране образовался вакуум, который готовы заполнить сразу несколько стран, в том числе и Россия и Китай, пишет аналитик Центра политики безопасности в Вашингтоне Майя Карлин в журнале The National Interest.Хотя у Москвы и Пекина могут быть разные долгосрочные цели в отношении Афганистана, сейчас обе державы стремятся подорвать мощь США и поддержать свою экономику, считает автор статьи.Россия рассматривает падение афганского правительства и подъем талибов как момент, чтобы начать действовать, говорится в публикации. По мнению Карлин, Москва будет уделять первоочередное внимание поддержанию безопасности границ, однако вместе с тем получит расширение военного присутствия на Ближнем Востоке."Китай и Россия не всегда едины, но минимизация американского присутствия в мире — это их общая цель. Москва и Пекин, вероятно, будут работать вместе в формате международных форумов, на которых не будет представлена позиция США", — пишет The National Interest.Другие страны, которые могут выйти победителями из ситуации с Афганистаном, — это Иран и Катар, отмечается в материале.По мнению автора, хаотичное падение Кабула под напором талибов и стремительный захват Афганистана сигнализируют о сдвиге в мировом порядке, который прежде возглавляли Соединенные Штаты."Долгосрочные последствия этого широкомасштабного провала будут преследовать США еще долгие годы", — заключила она.
https://ria.ru/20210818/padenie-1746159149.html
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сша
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в мире, сша, иран, китай, афганистан, россия
18:03 18.08.2021 (обновлено: 18:13 18.08.2021)
 
В США заявили о победе России в Афганистане

National Interest: Россия выйдет победителем из ситуации с бегством США из Афганистана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. После ухода США из Афганистана в стране образовался вакуум, который готовы заполнить сразу несколько стран, в том числе и Россия и Китай, пишет аналитик Центра политики безопасности в Вашингтоне Майя Карлин в журнале The National Interest.
Хотя у Москвы и Пекина могут быть разные долгосрочные цели в отношении Афганистана, сейчас обе державы стремятся подорвать мощь США и поддержать свою экономику, считает автор статьи.
Россия рассматривает падение афганского правительства и подъем талибов как момент, чтобы начать действовать, говорится в публикации. По мнению Карлин, Москва будет уделять первоочередное внимание поддержанию безопасности границ, однако вместе с тем получит расширение военного присутствия на Ближнем Востоке.
"Китай и Россия не всегда едины, но минимизация американского присутствия в мире — это их общая цель. Москва и Пекин, вероятно, будут работать вместе в формате международных форумов, на которых не будет представлена позиция США", — пишет The National Interest.
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Другие страны, которые могут выйти победителями из ситуации с Афганистаном, — это Иран и Катар, отмечается в материале.
По мнению автора, хаотичное падение Кабула под напором талибов и стремительный захват Афганистана сигнализируют о сдвиге в мировом порядке, который прежде возглавляли Соединенные Штаты.
"Долгосрочные последствия этого широкомасштабного провала будут преследовать США еще долгие годы", — заключила она.
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