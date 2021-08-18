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Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 18.08.2021
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах в Иране и вступлением в должность, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:47
2021-08-18T18:05
иран
афганистан
в мире
талибан
владимир путин
шос
россия
ибрахим раиси
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах в Иране и вступлением в должность, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее Раиси принес присягу и вступил в должность президента Ирана. Инаугурация президента состоялась в здании иранского парламента в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, чиновников, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира. Кроме того, прошла церемония утверждения Раиси в должности президента верховным лидером Али Хаменеи."Владимир Путин поздравил Сейеда Эбрахима Раиси с победой на недавних президентских выборах и вступлением в должность", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля."Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране", - говорится в сообщении."Обсуждены перспективы возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Затронуты также вопросы подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе с учетом поданной Ираном заявки на полноформатное членство в этой организации. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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иран, афганистан, в мире, талибан, владимир путин, шос, россия, ибрахим раиси
17:47 18.08.2021 (обновлено: 18:05 18.08.2021)
 
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане

Президент Путин и президент Ирана Раиси выразили готовность содействовать миру в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах в Иране и вступлением в должность, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Раиси принес присягу и вступил в должность президента Ирана. Инаугурация президента состоялась в здании иранского парламента в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, чиновников, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира. Кроме того, прошла церемония утверждения Раиси в должности президента верховным лидером Али Хаменеи.
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"Владимир Путин поздравил Сейеда Эбрахима Раиси с победой на недавних президентских выборах и вступлением в должность", - говорится в сообщении.
"С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений и отмечена приверженность дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте рассмотрены основные темы двусторонней повестки дня, включая реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.
"Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране", - говорится в сообщении.
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"Обсуждены перспективы возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Затронуты также вопросы подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе с учетом поданной Ираном заявки на полноформатное членство в этой организации. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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