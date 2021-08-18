https://ria.ru/20210818/afganistan-1746255394.html

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 18.08.2021

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах в Иране и вступлением в должность, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:47

2021-08-18T17:47

2021-08-18T18:05

иран

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ибрахим раиси

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах в Иране и вступлением в должность, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее Раиси принес присягу и вступил в должность президента Ирана. Инаугурация президента состоялась в здании иранского парламента в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, чиновников, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира. Кроме того, прошла церемония утверждения Раиси в должности президента верховным лидером Али Хаменеи."Владимир Путин поздравил Сейеда Эбрахима Раиси с победой на недавних президентских выборах и вступлением в должность", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля."Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране", - говорится в сообщении."Обсуждены перспективы возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Затронуты также вопросы подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе с учетом поданной Ираном заявки на полноформатное членство в этой организации. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210812/sosed-1745368695.html

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иран, афганистан, в мире, талибан, владимир путин, шос, россия, ибрахим раиси