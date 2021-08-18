17:43 18.08.2021 (обновлено: 17:59 18.08.2021)
Миссия ООН возобновит работу в Афганистане, сообщил российский посол
Посол России в Кабуле Ищенко: миссия ООН в Афганистане планирует возобновить работу
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) планирует возобновить работу в таких афганских городах, как Джелалабад, Кандагар и Кундуз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Кабуле Никита Ищенко.
По его словам, по этой причине в столицу Афганистана прибыл борт российской авиакомпании UTair, он зафрахтован для ротации кадров ООН.
"Им (миссии ООН) требуются новые сотрудники. Они будут возобновлять свою деятельность в Кундузе, Джелалабаде и Кандагаре, поскольку ситуация стабилизируется", - сказал Ищенко.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Вчера, 14:58Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителейТалибы захватили президентский дворец в Кабуле. Глава государства бежал. Жители в панике штурмовали аэропорт. Тысячи афганцев пытались прорваться к военно-транспортным самолетам США. В результате беспорядков в аэропорту были жертвы.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других страны НАТО. В то же время посольство России в Афганистане продолжает работать по прежнему адресу.
* Террористическая организация, запрещена в России