https://ria.ru/20210818/afganistan-1746252493.html

Миссия ООН возобновит работу в Афганистане, сообщил российский посол

Миссия ООН возобновит работу в Афганистане, сообщил российский посол - РИА Новости, 18.08.2021

Миссия ООН возобновит работу в Афганистане, сообщил российский посол

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) планирует возобновить работу в таких афганских городах, как Джелалабад, Кандагар и Кундуз, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:43

2021-08-18T17:43

2021-08-18T17:59

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

кандагар

афганистан

россия

джелалабад

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) планирует возобновить работу в таких афганских городах, как Джелалабад, Кандагар и Кундуз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Кабуле Никита Ищенко.По его словам, по этой причине в столицу Афганистана прибыл борт российской авиакомпании UTair, он зафрахтован для ротации кадров ООН."Им (миссии ООН) требуются новые сотрудники. Они будут возобновлять свою деятельность в Кундузе, Джелалабаде и Кандагаре, поскольку ситуация стабилизируется", - сказал Ищенко.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других страны НАТО. В то же время посольство России в Афганистане продолжает работать по прежнему адресу.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210818/kabul-1746225417.html

кандагар

афганистан

россия

джелалабад

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в мире, оон, кандагар, афганистан, россия, джелалабад