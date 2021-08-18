https://ria.ru/20210818/afganistan-1746210899.html

Афганские силовики, убегая из Кабула, увозили с собой пиво, рассказал посол

Афганские силовики, убегая из Кабула, увозили с собой пиво, рассказал посол - РИА Новости, 18.08.2021

Афганские силовики, убегая из Кабула, увозили с собой пиво, рассказал посол

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что афганские силовики, бежавшие из Кабула от движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:21

2021-08-18T13:21

2021-08-18T13:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что афганские силовики, бежавшие из Кабула от движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), увозили "самое дорогое" для них - пиво."Разбежались чиновники, рассыпались органы власти - старые, спецслужбы убежали. Мы сами видели. Так получилось случайно, что 15 (августа) утром (тогда талибы вошли в Кабул - ред.) ребята были в городе на задании. Они видели, как силовики выносят из министерства внутренних дел самое дорогое, что у них было - пиво. Кто-то пиво, а президент Гани, когда бежал, у него вертолет был забит деньгами. Не все (деньги) влезли", - сказал посол в эфире "Первого канала".Ранее в посольстве РФ в Афганистане РИА Новости рассказали, комментируя бегство президента Ашрафа Гани, что четыре машины Гани были набиты деньгами, еще часть купюр пытались загрузить в вертолет, но не все поместилось и часть средств осталась лежать на взлетном поле.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/gani-1745893352.html

https://ria.ru/20210817/narkotiki-1746130486.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, дмитрий жирнов