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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/afganistan-1746171619.html
МИД назвал реакцию мирового сообщества на кризис в Афганистане шокирующей
МИД назвал реакцию мирового сообщества на кризис в Афганистане шокирующей - РИА Новости, 18.08.2021
МИД назвал реакцию мирового сообщества на кризис в Афганистане шокирующей
Шокирует не только гуманитарная катастрофа, которая разворачивается в Афганистане, но и реакция на нее демократического мира, заявила официальный представитель... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T09:23
2021-08-18T11:01
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
россия
талибан
эстония
нато
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Шокирует не только гуманитарная катастрофа, которая разворачивается в Афганистане, но и реакция на нее демократического мира, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Что делает западный мир? Вот те самые страны НАТО, ЕС, которые 20 лет там наводили порядок. &lt;...&gt; Направляют самолеты? &lt;...&gt; Разве они занимаются тем, что они начинают разворачивать какие-то лагеря для беженцев, выделять средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь? Нет, все намного интереснее — они публикуют заявление на сайте Госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты", — подчеркнула дипломат в эфире "Соловьев Live".В качестве примера шокирующего поведения она привела заявление эстонского премьера о том, что Таллин готов принять десять афганских беженцев."Генсек Североатлантического альянса, анализируя ситуацию в Афганистане и признавая ее в общем катастрофической, &lt;…&gt; возложил ответственность за произошедший коллапс на политическое руководство Афганистана. &lt;...&gt; То есть 20 лет НАТО, США занимались в Афганистане созданием, подготовкой этих самых политических сил, несли ответственность ровно за этот сегмент. И сейчас они возлагают ответственность на политическое руководство Афганистана. &lt;...&gt; Как это назвать? &lt;...&gt; Вот это ценности", — заключила Захарова.На фоне вывода из республики американского контингента мятежники за несколько недель заняли все крупные города и погранзаставы, 15 августа они вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну. Через несколько часов талибы заявили, что длившаяся 20 лет война окончена, в ближайшее время должна определиться новая форма правления; на переходное правительство они не согласны. В регионе начался миграционный кризис.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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афганистан
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, сша, афганистан, россия, талибан, эстония, нато, мария захарова
09:23 18.08.2021 (обновлено: 11:01 18.08.2021)
 
МИД назвал реакцию мирового сообщества на кризис в Афганистане шокирующей

Официальный представитель МИД Захарова: реакция мира на кризис в Афганистане шокирует

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Шокирует не только гуманитарная катастрофа, которая разворачивается в Афганистане, но и реакция на нее демократического мира, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Что делает западный мир? Вот те самые страны НАТО, ЕС, которые 20 лет там наводили порядок. <...> Направляют самолеты? <...> Разве они занимаются тем, что они начинают разворачивать какие-то лагеря для беженцев, выделять средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь? Нет, все намного интереснее — они публикуют заявление на сайте Госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты", — подчеркнула дипломат в эфире "Соловьев Live".
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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В качестве примера шокирующего поведения она привела заявление эстонского премьера о том, что Таллин готов принять десять афганских беженцев.
"Генсек Североатлантического альянса, анализируя ситуацию в Афганистане и признавая ее в общем катастрофической, <…> возложил ответственность за произошедший коллапс на политическое руководство Афганистана. <...> То есть 20 лет НАТО, США занимались в Афганистане созданием, подготовкой этих самых политических сил, несли ответственность ровно за этот сегмент. И сейчас они возлагают ответственность на политическое руководство Афганистана. <...> Как это назвать? <...> Вот это ценности", — заключила Захарова.
На фоне вывода из республики американского контингента мятежники за несколько недель заняли все крупные города и погранзаставы, 15 августа они вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну. Через несколько часов талибы заявили, что длившаяся 20 лет война окончена, в ближайшее время должна определиться новая форма правления; на переходное правительство они не согласны. В регионе начался миграционный кризис.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанРоссияТалибанЭстонияНАТОМария Захарова
 
 
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