Эксперт оценил перспективы развития ситуации в Афганистане
Экс-советник афганского правительства Маничча: талибы будут пытаться действовать обеими руками
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
РИМ, 18 авг - РИА Новости. США потеряли последних союзников в регионе после захвата Кабула талибами, теперь движение "Талибан"* будет пытаться выглядеть готовым к переговорам на международной арене, заявил РИА Новости итальянский эксперт, бывший советник афганского правительства по вопросам образования Габриэле Маничча.
"Вероятно, они будут действовать обеими руками: одна ведет диалога и выглядит почти цивилизованно на международном уровне, а другая уничтожает компромиссы со старым режимом, держит женщин взаперти и проводит на территории террор", - сказал Маничча.
Эксперт подчеркнул, что пока захват власти в Афганистане представляет собой для талибов, возможно, величайшую победу века, но вопрос остается в том, смогут ли они управлять без "саудовской матрицы", которая всегда издалека вела мусульманский мир.
Как отметил Маничча, с уходом из Афганистана США потеряли последних союзников в этой части мира, что должно запустить "в игру новые сценарии с новыми действующими лицами.
"Пакистан в значительной степени внедрен в афганское суннитское общество, шиитский Иран продолжит держать открытыми двери и влиять на потоки торговли и миграции в мусульманскую Турцию, которая вместе с Россией и Китаем становится покровительницей новых геополитических активов на обширной территории, простирающейся от Афганистана до Ливии", - сказал итальянский эксперт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.