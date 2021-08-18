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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/afganistan-1746169761.html
Эксперт оценил перспективы развития ситуации в Афганистане
Эксперт оценил перспективы развития ситуации в Афганистане - РИА Новости, 18.08.2021
Эксперт оценил перспективы развития ситуации в Афганистане
США потеряли последних союзников в регионе после захвата Кабула талибами, теперь движение "Талибан"* будет пытаться выглядеть готовым к переговорам на... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T09:06
2021-08-18T09:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
китай
россия
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РИМ, 18 авг - РИА Новости. США потеряли последних союзников в регионе после захвата Кабула талибами, теперь движение "Талибан"* будет пытаться выглядеть готовым к переговорам на международной арене, заявил РИА Новости итальянский эксперт, бывший советник афганского правительства по вопросам образования Габриэле Маничча."Вероятно, они будут действовать обеими руками: одна ведет диалога и выглядит почти цивилизованно на международном уровне, а другая уничтожает компромиссы со старым режимом, держит женщин взаперти и проводит на территории террор", - сказал Маничча.Эксперт подчеркнул, что пока захват власти в Афганистане представляет собой для талибов, возможно, величайшую победу века, но вопрос остается в том, смогут ли они управлять без "саудовской матрицы", которая всегда издалека вела мусульманский мир.Как отметил Маничча, с уходом из Афганистана США потеряли последних союзников в этой части мира, что должно запустить "в игру новые сценарии с новыми действующими лицами."Пакистан в значительной степени внедрен в афганское суннитское общество, шиитский Иран продолжит держать открытыми двери и влиять на потоки торговли и миграции в мусульманскую Турцию, которая вместе с Россией и Китаем становится покровительницей новых геополитических активов на обширной территории, простирающейся от Афганистана до Ливии", - сказал итальянский эксперт.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, китай, россия
09:06 18.08.2021
 
Эксперт оценил перспективы развития ситуации в Афганистане

Экс-советник афганского правительства Маничча: талибы будут пытаться действовать обеими руками

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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РИМ, 18 авг - РИА Новости. США потеряли последних союзников в регионе после захвата Кабула талибами, теперь движение "Талибан"* будет пытаться выглядеть готовым к переговорам на международной арене, заявил РИА Новости итальянский эксперт, бывший советник афганского правительства по вопросам образования Габриэле Маничча.
"Вероятно, они будут действовать обеими руками: одна ведет диалога и выглядит почти цивилизованно на международном уровне, а другая уничтожает компромиссы со старым режимом, держит женщин взаперти и проводит на территории террор", - сказал Маничча.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
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Эксперт подчеркнул, что пока захват власти в Афганистане представляет собой для талибов, возможно, величайшую победу века, но вопрос остается в том, смогут ли они управлять без "саудовской матрицы", которая всегда издалека вела мусульманский мир.
Как отметил Маничча, с уходом из Афганистана США потеряли последних союзников в этой части мира, что должно запустить "в игру новые сценарии с новыми действующими лицами.
"Пакистан в значительной степени внедрен в афганское суннитское общество, шиитский Иран продолжит держать открытыми двери и влиять на потоки торговли и миграции в мусульманскую Турцию, которая вместе с Россией и Китаем становится покровительницей новых геополитических активов на обширной территории, простирающейся от Афганистана до Ливии", - сказал итальянский эксперт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
08:00
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