https://ria.ru/20210818/afganistan-1746169761.html

Эксперт оценил перспективы развития ситуации в Афганистане

Эксперт оценил перспективы развития ситуации в Афганистане - РИА Новости, 18.08.2021

Эксперт оценил перспективы развития ситуации в Афганистане

США потеряли последних союзников в регионе после захвата Кабула талибами, теперь движение "Талибан"* будет пытаться выглядеть готовым к переговорам на... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T09:06

2021-08-18T09:06

2021-08-18T09:06

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

китай

россия

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РИМ, 18 авг - РИА Новости. США потеряли последних союзников в регионе после захвата Кабула талибами, теперь движение "Талибан"* будет пытаться выглядеть готовым к переговорам на международной арене, заявил РИА Новости итальянский эксперт, бывший советник афганского правительства по вопросам образования Габриэле Маничча."Вероятно, они будут действовать обеими руками: одна ведет диалога и выглядит почти цивилизованно на международном уровне, а другая уничтожает компромиссы со старым режимом, держит женщин взаперти и проводит на территории террор", - сказал Маничча.Эксперт подчеркнул, что пока захват власти в Афганистане представляет собой для талибов, возможно, величайшую победу века, но вопрос остается в том, смогут ли они управлять без "саудовской матрицы", которая всегда издалека вела мусульманский мир.Как отметил Маничча, с уходом из Афганистана США потеряли последних союзников в этой части мира, что должно запустить "в игру новые сценарии с новыми действующими лицами."Пакистан в значительной степени внедрен в афганское суннитское общество, шиитский Иран продолжит держать открытыми двери и влиять на потоки торговли и миграции в мусульманскую Турцию, которая вместе с Россией и Китаем становится покровительницей новых геополитических активов на обширной территории, простирающейся от Афганистана до Ливии", - сказал итальянский эксперт.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210818/amerika-1746139643.html

сша

китай

россия

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в мире, сша, талибан, китай, россия