Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/afganistan-1746155728.html
Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану
Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану - РИА Новости, 18.08.2021
Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7, чтобы обсудить совместный подход к ситуации РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T00:32
2021-08-18T00:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
великобритания
джо байден
борис джонсон
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743283365_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_59c753b20ffb87fb81c48b3dcef15014.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7, чтобы обсудить совместный подход к ситуации в Афганистане, сообщает Белый дом.Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, Байден и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане."Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", - говорится в сообщении.Байден и Джонсон обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками в отношении Афганистана в будущем, в том числе возможности предоставления помощи беженцам и уязвимым афганцам.
сша
афганистан
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743283365_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bbcdc53273edbc6cff7f75d356153bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, великобритания, джо байден, борис джонсон, g7
00:32 18.08.2021
 
Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану

Президент США Байден и премьер Британии Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7, чтобы обсудить совместный подход к ситуации в Афганистане, сообщает Белый дом.
Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, Байден и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане.
"Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", - говорится в сообщении.
Байден и Джонсон обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками в отношении Афганистана в будущем, в том числе возможности предоставления помощи беженцам и уязвимым афганцам.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанВеликобританияДжо БайденБорис ДжонсонG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
14:02Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
14:02Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос
14:01Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике
13:56Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19
13:55В давке у аэропорта Кабула пострадали не менее 17 человек
13:54Путин пообещал главе Мордовии поддержку из-за закредитованности региона
Лента новостейМолния