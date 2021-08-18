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Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану
Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану - РИА Новости, 18.08.2021
Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7, чтобы обсудить совместный подход к ситуации РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T00:32
2021-08-18T00:32
2021-08-18T00:32
захват власти в афганистане талибами
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джо байден
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g7
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7, чтобы обсудить совместный подход к ситуации в Афганистане, сообщает Белый дом.Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, Байден и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане."Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", - говорится в сообщении.Байден и Джонсон обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками в отношении Афганистана в будущем, в том числе возможности предоставления помощи беженцам и уязвимым афганцам.
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в мире, сша, афганистан, великобритания, джо байден, борис джонсон, g7
Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану
Президент США Байден и премьер Британии Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану