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Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану

Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану - РИА Новости, 18.08.2021

Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7, чтобы обсудить совместный подход к ситуации РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T00:32

2021-08-18T00:32

2021-08-18T00:32

захват власти в афганистане талибами

в мире

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джо байден

борис джонсон

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7, чтобы обсудить совместный подход к ситуации в Афганистане, сообщает Белый дом.Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, Байден и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане."Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", - говорится в сообщении.Байден и Джонсон обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками в отношении Афганистана в будущем, в том числе возможности предоставления помощи беженцам и уязвимым афганцам.

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афганистан

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в мире, сша, афганистан, великобритания, джо байден, борис джонсон, g7