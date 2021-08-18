https://ria.ru/20210818/aeroflot-1746261522.html

Кресла, в которых можно жить: "Аэрофлот" показал новый салон Boeing 777

Кресла, в которых можно жить: "Аэрофлот" показал новый салон Boeing 777 - РИА Новости, 18.08.2021

Кресла, в которых можно жить: "Аэрофлот" показал новый салон Boeing 777

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" представила дальнемагистральный лайнер Boeing 777 c обновленным салоном и индивидуальными кабинами в... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T18:24

2021-08-18T18:24

2021-08-18T18:24

boeing 777

аэрофлот

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" представила дальнемагистральный лайнер Boeing 777 c обновленным салоном и индивидуальными кабинами в бизнес-классе.Обновленный Boeing 777 вмещает на 25 пассажиров больше — 427. Однако, мест в бизнес-классе стало меньше — 28 вместо 30. Вдвое ужался и комфорт-класс — 24 места. Зато эконом-класс стал существенно больше. Теперь в нем поместятся 375 человек.Первое, что увидит улетающий, поднявшись по трапу в салон, будет бизнес-класс. Но теперь это — не только просторно расположенные кресла. Бизнес-класс нового поколения похож на лабиринт. Или на пчелиные соты, оборудованные высокотехнологичными аксессуарами. Теперь каждый vip-пассажир получит в свое распоряжение кабинку, в которой, в принципе, можно жить.Самое главное достоинство кресел Super Diamond NG (так официально называются эти кабинки) — высокий уровень приватности.Стюардесса Анастасия показывает, как закрывается дверца в кабинку. Но главный сюрприз — далее. Определенным образом выдвигающийся подлокотник мгновенно превращается в стол.Для тех же, кто хочет отдохнуть и расслабиться в полете, тоже созданы все условия. Для каждого места оборудован персональный кинозал с 18,5-дюймовым монитором высокого разрешения.Но и это — еще не все функции мультимедийной системы. Если пассажир, например, хочет знать, над каким местом пролетает, он может открыть карту полета и узнать все о ходе путешествия. Кроме того, в систему загружены интерактивные гиды по самым крупным городам мира — Москве, Лондону, Нью-Йорку, Гонконгу и другим."Развлекательная мультимедийная система доступна не только привилегированным пассажирам. Есть она и в комфорт-, и в эконом классе", — рассказывает Анастасия.Стюардесса демонстрирует небольшой сейф с зеркальцем, куда пассажир бизнес-класса может сложить ценные вещи. Есть специальная ниша для пульта управления развлекательной системой и устройствами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, оборудовано и подобие автомобильного бардачка."В принципе, идеальное место для того, чтобы положить туда документы и посадочные талоны", -объясняет бортпроводница.Но самое главное — в этом микрокабинете с сейфом и домашним кинотеатром можно еще и спать. Комфортное кресло с сиденьем из жаккардовой ткани можно превратить в кровать. И действительно, получается мягкая, уютная постель, длина которой достигает двух метров."Этого хватит для пассажиров любого роста", — поясняет стюардесса.Самолеты Boeing 777 с новым салоном будут использованы на самых востребованных международных и внутренних направлениях: Дубай, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Маэ, Мале, Дели, Ереван, Бишкек, Баку, Ташкент, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.До конца 2021 года Аэрофлот обновит салоны еще двух самолетов.

https://ria.ru/20210817/boeing-1746112521.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

boeing 777, аэрофлот