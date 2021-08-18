Кресла, в которых можно жить: "Аэрофлот" показал новый салон Boeing 777
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСалон самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" представила дальнемагистральный лайнер Boeing 777 c обновленным салоном и индивидуальными кабинами в бизнес-классе.
"Boeing 777 оперирует на самых востребованных направлениях с наибольшим пассажиропотоком. Сейчас в парке Аэрофлота эксплуатируется 19 воздушных судов этого типа вместимостью 402 пассажира: 30 — в классе бизнес, 48 — в классе комфорт и 324 — в классе эконом", — рассказал директор департамента маркетинга "Аэрофлота" Антон Мягков.
Обновленный Boeing 777 вмещает на 25 пассажиров больше — 427. Однако, мест в бизнес-классе стало меньше — 28 вместо 30. Вдвое ужался и комфорт-класс — 24 места. Зато эконом-класс стал существенно больше. Теперь в нем поместятся 375 человек.
"Новые современные кресла и планировка салона позволят не только предоставить весьма высокий уровень комфорта, но и повысить операционную эффективность за счет большего количества пассажиров", — объяснил Мягков.
Первое, что увидит улетающий, поднявшись по трапу в салон, будет бизнес-класс. Но теперь это — не только просторно расположенные кресла. Бизнес-класс нового поколения похож на лабиринт. Или на пчелиные соты, оборудованные высокотехнологичными аксессуарами. Теперь каждый vip-пассажир получит в свое распоряжение кабинку, в которой, в принципе, можно жить.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса в бизнес-классе во время презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Стюардесса в бизнес-классе во время презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Самое главное достоинство кресел Super Diamond NG (так официально называются эти кабинки) — высокий уровень приватности.
Стюардесса Анастасия показывает, как закрывается дверца в кабинку. Но главный сюрприз — далее. Определенным образом выдвигающийся подлокотник мгновенно превращается в стол.
"Вы можете почувствовать себя в кабинете. К тому же, здесь есть высокоскоростной интернет. Если в полете вы не хотите отрываться от дел и оставаться на связи, у вас не возникнет проблем", — объясняет бортпроводница.
Для тех же, кто хочет отдохнуть и расслабиться в полете, тоже созданы все условия. Для каждого места оборудован персональный кинозал с 18,5-дюймовым монитором высокого разрешения.
"Репертуар пассажир выбирает сам. У нас есть фильмы на любой вкус — от новинок проката до киноклассики. Представлены аудиокниги, компьютерные игры, детский канал", —объясняет Анастасия.
Но и это — еще не все функции мультимедийной системы. Если пассажир, например, хочет знать, над каким местом пролетает, он может открыть карту полета и узнать все о ходе путешествия. Кроме того, в систему загружены интерактивные гиды по самым крупным городам мира — Москве, Лондону, Нью-Йорку, Гонконгу и другим.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
"Развлекательная мультимедийная система доступна не только привилегированным пассажирам. Есть она и в комфорт-, и в эконом классе", — рассказывает Анастасия.
Стюардесса демонстрирует небольшой сейф с зеркальцем, куда пассажир бизнес-класса может сложить ценные вещи. Есть специальная ниша для пульта управления развлекательной системой и устройствами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, оборудовано и подобие автомобильного бардачка.
"В принципе, идеальное место для того, чтобы положить туда документы и посадочные талоны", -объясняет бортпроводница.
17 августа, 18:12Как выглядит обновленный салон Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
Но самое главное — в этом микрокабинете с сейфом и домашним кинотеатром можно еще и спать. Комфортное кресло с сиденьем из жаккардовой ткани можно превратить в кровать. И действительно, получается мягкая, уютная постель, длина которой достигает двух метров.
"Этого хватит для пассажиров любого роста", — поясняет стюардесса.
Самолеты Boeing 777 с новым салоном будут использованы на самых востребованных международных и внутренних направлениях: Дубай, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Маэ, Мале, Дели, Ереван, Бишкек, Баку, Ташкент, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.
"Пассажиры класса комфорт оценят кресла с шагом 96 сантиметров. По аналогии с бизнес-классом, кресла тоже покрыты жаккардовой тканью. Увеличенный салон класса эконом также стал комфортней за счет кресел с улучшенной эргономикой и шагом 80 сантиметров. Все это, плюс высокие стандарты обслуживания, позволит пассажирам совершать с комфортом даже самые продолжительные путешествия", — заключил директор авиакомпании по маркетингу.
До конца 2021 года Аэрофлот обновит салоны еще двух самолетов.