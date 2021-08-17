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Аналитик спрогнозировал, когда нужно быть готовым менять доллары на золото
Аналитик спрогнозировал, когда нужно быть готовым менять доллары на золото - РИА Новости, 17.08.2021
Аналитик спрогнозировал, когда нужно быть готовым менять доллары на золото
Продавать доллары и покупать золото имеет смысл, когда ставки в долларовых активах низкие. Это может случиться уже этой осенью, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:18
2021-08-17T03:18
экономика
сша
федеральная резервная система сша
доллары
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Продавать доллары и покупать золото имеет смысл, когда ставки в долларовых активах низкие. Это может случиться уже этой осенью, рассказывает агентству "Прайм" аналитик по международным рынкам компании General Invest Михаил Смирнов.Аналитик напомнил, что в начале 2020 года, когда центробанки перешли на мягкую монетарную политику, а также правительство США объявило о масштабных фискальных стимулах, было выгодно менять доллары на золото. Тогда индекс доллара существенно ослаб, а цена на золото достигла многолетних пиков.По мнению Смирнова, этой осенью ситуация может повториться: если ФРС не объявит о повышении ставок и быстрых темпах сворачивания QE и займет более "голубиную" позицию, можно ждать роста золота.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, доллары
03:18 17.08.2021
 
Аналитик спрогнозировал, когда нужно быть готовым менять доллары на золото

Аналитик Смирнов: доллары следует менять на золото при низкой доходности американской валюты

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПроизводство золотых слитков
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Продавать доллары и покупать золото имеет смысл, когда ставки в долларовых активах низкие. Это может случиться уже этой осенью, рассказывает агентству "Прайм" аналитик по международным рынкам компании General Invest Михаил Смирнов.
"Двумя главными факторами является статус золота как актива "безопасной гавани", а также то, что инвесторы выбирают золото, когда доходность в других "безопасных" активах низкая", — объясняет он.
Аналитик напомнил, что в начале 2020 года, когда центробанки перешли на мягкую монетарную политику, а также правительство США объявило о масштабных фискальных стимулах, было выгодно менять доллары на золото. Тогда индекс доллара существенно ослаб, а цена на золото достигла многолетних пиков.
По мнению Смирнова, этой осенью ситуация может повториться: если ФРС не объявит о повышении ставок и быстрых темпах сворачивания QE и займет более "голубиную" позицию, можно ждать роста золота.
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