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Аналитик спрогнозировал, когда нужно быть готовым менять доллары на золото
Аналитик спрогнозировал, когда нужно быть готовым менять доллары на золото - РИА Новости, 17.08.2021
Аналитик спрогнозировал, когда нужно быть готовым менять доллары на золото
Продавать доллары и покупать золото имеет смысл, когда ставки в долларовых активах низкие. Это может случиться уже этой осенью, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:18
2021-08-17T03:18
2021-08-17T03:18
экономика
сша
федеральная резервная система сша
доллары
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Продавать доллары и покупать золото имеет смысл, когда ставки в долларовых активах низкие. Это может случиться уже этой осенью, рассказывает агентству "Прайм" аналитик по международным рынкам компании General Invest Михаил Смирнов.Аналитик напомнил, что в начале 2020 года, когда центробанки перешли на мягкую монетарную политику, а также правительство США объявило о масштабных фискальных стимулах, было выгодно менять доллары на золото. Тогда индекс доллара существенно ослаб, а цена на золото достигла многолетних пиков.По мнению Смирнова, этой осенью ситуация может повториться: если ФРС не объявит о повышении ставок и быстрых темпах сворачивания QE и займет более "голубиную" позицию, можно ждать роста золота.
https://ria.ru/20210816/investitsii-1745861234.html
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, доллары
Аналитик спрогнозировал, когда нужно быть готовым менять доллары на золото
Аналитик Смирнов: доллары следует менять на золото при низкой доходности американской валюты