https://ria.ru/20210817/zoloto-1746017476.html

Аналитик спрогнозировал, когда нужно быть готовым менять доллары на золото

Аналитик спрогнозировал, когда нужно быть готовым менять доллары на золото - РИА Новости, 17.08.2021

Аналитик спрогнозировал, когда нужно быть готовым менять доллары на золото

Продавать доллары и покупать золото имеет смысл, когда ставки в долларовых активах низкие. Это может случиться уже этой осенью, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T03:18

2021-08-17T03:18

2021-08-17T03:18

экономика

сша

федеральная резервная система сша

доллары

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Продавать доллары и покупать золото имеет смысл, когда ставки в долларовых активах низкие. Это может случиться уже этой осенью, рассказывает агентству "Прайм" аналитик по международным рынкам компании General Invest Михаил Смирнов.Аналитик напомнил, что в начале 2020 года, когда центробанки перешли на мягкую монетарную политику, а также правительство США объявило о масштабных фискальных стимулах, было выгодно менять доллары на золото. Тогда индекс доллара существенно ослаб, а цена на золото достигла многолетних пиков.По мнению Смирнова, этой осенью ситуация может повториться: если ФРС не объявит о повышении ставок и быстрых темпах сворачивания QE и займет более "голубиную" позицию, можно ждать роста золота.

https://ria.ru/20210816/investitsii-1745861234.html

сша

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экономика, сша, федеральная резервная система сша, доллары