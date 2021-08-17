В Приморье расселили более 1,3 тысячи человек из аварийного жилья
Власти Приморья: более 1,3 тысячи человек расселили из аварийного жилья
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Власти Приморья расселили свыше 1,3 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью 25 тысяч квадратных метров, сообщает региональное правительство.
"Как сообщили в министерстве строительства Приморского края, на данный момент расселено более 1,3 тысячи человек из 628 непригодных для жилья помещений площадью 25 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Из аварийного фонда людей переселили в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Лесозаводске, Партизанске, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Надеждинском, Партизанском, Пожарском районах, Кавалеровском городском поселение, поселках Сибирцево Черниговского района, Ярославский Хорольского муниципального округа, селе Яковлевка.
Во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, поселке Приморское и селе Безверхово Хасанского района для переселения людей из аварийного жилья построят 13 многоквартирных домов. В 14 районах квартиры будут покупать на вторичном рынке. Пять домов построят во Владивостоке.
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По данным властей, всего в Приморском крае к декабрю 2022 года необходимо расселить свыше 104 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселение из ветхого и аварийного жилья – задача регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".
В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения.