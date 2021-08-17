https://ria.ru/20210817/zhile-1746028717.html

В Приморье расселили более 1,3 тысячи человек из аварийного жилья

В Приморье расселили более 1,3 тысячи человек из аварийного жилья - РИА Новости, 17.08.2021

В Приморье расселили более 1,3 тысячи человек из аварийного жилья

Власти Приморья расселили свыше 1,3 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью 25 тысяч квадратных метров, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T08:49

2021-08-17T08:49

2021-08-17T08:49

общество

партизанск

приморский край

артем

лесозаводск

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737354044_0:16:3160:1793_1920x0_80_0_0_78b571fd2710893e6d7f09a9fdffaf2a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Власти Приморья расселили свыше 1,3 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью 25 тысяч квадратных метров, сообщает региональное правительство."Как сообщили в министерстве строительства Приморского края, на данный момент расселено более 1,3 тысячи человек из 628 непригодных для жилья помещений площадью 25 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Из аварийного фонда людей переселили в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Лесозаводске, Партизанске, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Надеждинском, Партизанском, Пожарском районах, Кавалеровском городском поселение, поселках Сибирцево Черниговского района, Ярославский Хорольского муниципального округа, селе Яковлевка.Во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, поселке Приморское и селе Безверхово Хасанского района для переселения людей из аварийного жилья построят 13 многоквартирных домов. В 14 районах квартиры будут покупать на вторичном рынке. Пять домов построят во Владивостоке.По данным властей, всего в Приморском крае к декабрю 2022 года необходимо расселить свыше 104 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселение из ветхого и аварийного жилья – задача регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения.

https://ria.ru/20210816/spetstekhnika-1745867676.html

партизанск

приморский край

артем

лесозаводск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, партизанск, приморский край, артем, лесозаводск, жилье