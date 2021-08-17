https://ria.ru/20210817/zakon-1746106602.html

Власти Польши опять хотят переписать историю, заявил раввин

Власти Польши опять хотят переписать историю, заявил раввин - РИА Новости, 17.08.2021

Власти Польши опять хотят переписать историю, заявил раввин

Принятый в Польше закон о реституции лишил наследников жертв холокоста возможности подавать иски на возврат имущества и свидетельствует о попытке польского... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:28

2021-08-17T16:28

2021-08-17T16:28

религия

сша

москва

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анджей дуда

совет раввинов европы

матеуш моравецкий

жилье

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Принятый в Польше закон о реституции лишил наследников жертв холокоста возможности подавать иски на возврат имущества и свидетельствует о попытке польского правительства переписать историю, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.В конце прошлой недели президент Польши Анджей Дуда подписал спорный закон, в том числе, затрагивающий тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны. Недавно польский парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле и США считают, что новый закон лишает евреев права вернуть свое имущество или получить за него компенсацию. Однако президент Дуда отрицает, что он направлен именно на права евреев."Возможно, что закон о реституции в Польше не был направлен напрямую против евреев, однако по факту он положил конец всем возможным искам наследников жертв холокоста на возврат утраченного имущества", - сказал раввин Гольдшмидт.Он также предложил посмотреть на новый закон "в более широком контексте"."В 2018 году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что наряду с поляками, евреи также несут ответственность за совершение холокоста. Сейчас – закончилась эпоха реституции. Дополнительные законы, запрещающие историкам, изучающим холокост, публиковать свои выводы, также свидетельствуют о попытке правительства переписать историю. Что будет дальше?" - отметил глава Совета раввинов Европы.

https://ria.ru/20210816/zakon-1745916695.html

https://ria.ru/20210702/kholokost-1739479404.html

сша

москва

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, москва, польша, анджей дуда, совет раввинов европы, матеуш моравецкий, жилье