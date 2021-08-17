https://ria.ru/20210817/zaderzhanie-1746069722.html
В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек
В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек - РИА Новости, 17.08.2021
В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек
Полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних, 22-летнему фигуранту уже предъявлено обвинение, сообщает во вторник РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:01
2021-08-17T13:01
2021-08-17T13:02
происшествия
дзержинский район
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 17 авг – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних, 22-летнему фигуранту уже предъявлено обвинение, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.По данным ведомства, 14 и 15 августа в правоохранительные органы поступили два заявления об изнасиловании несовершеннолетних. Преступления были совершены в Заельцовском и Дзержинском районах Новосибирска. Отмечается, что возбуждены уголовные дела."Следствием установлено, что 14 августа в отдел полиции № 3 "Заельцовский" УМВД России по городу Новосибирску обратилась женщина с заявлением об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери в парке культуры и отдыха "Заельцовский"… В последующем, 15 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней в лесном массиве в Дзержинском районе города Новосибирска", - рассказали в СУСК.В управлении пояснили, что в связи с тем, что пострадавшая от насильника несовершеннолетняя 15 августа своевременно сообщила о совершенном в отношении нее преступлении, полицейским по горячим следам удалось задержать 22-летнего подозреваемого, которого позже доставили к следователю СК."Фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СУСК.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в управлении.
https://ria.ru/20210806/iznasilovanie-1744685673.html
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происшествия, дзержинский район, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:01 17.08.2021 (обновлено: 13:02 17.08.2021)
В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек
В Новосибирске задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочек
НОВОСИБИРСК, 17 авг – РИА Новости.
Полицейские в Новосибирске
задержали подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних, 22-летнему фигуранту уже предъявлено обвинение, сообщает во вторник региональное следственное управление СК
РФ.
По данным ведомства, 14 и 15 августа в правоохранительные органы поступили два заявления об изнасиловании несовершеннолетних. Преступления были совершены в Заельцовском и Дзержинском районах Новосибирска. Отмечается, что возбуждены уголовные дела.
"Следствием установлено, что 14 августа в отдел полиции № 3 "Заельцовский" УМВД России по городу Новосибирску обратилась женщина с заявлением об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери в парке культуры и отдыха "Заельцовский"… В последующем, 15 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней в лесном массиве в Дзержинском районе города Новосибирска", - рассказали в СУСК.
В управлении пояснили, что в связи с тем, что пострадавшая от насильника несовершеннолетняя 15 августа своевременно сообщила о совершенном в отношении нее преступлении, полицейским по горячим следам удалось задержать 22-летнего подозреваемого, которого позже доставили к следователю СК.
"Фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СУСК.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в управлении.