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Япония временно закрыла посольство в Афганистане

Япония временно закрыла посольство в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021

Япония временно закрыла посольство в Афганистане

Правительство Японии временно закрыло посольство страны в Афганистане в связи с обострением ситуации в регионе и открыло временное представительство в Стамбуле... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:38

2021-08-17T10:38

2021-08-17T10:38

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ТОКИО, 17 авг – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Японии временно закрыло посольство страны в Афганистане в связи с обострением ситуации в регионе и открыло временное представительство в Стамбуле для продолжения работы дипломатов, заявили РИА Новости в японском МИД."15 августа в связи со стремительным ухудшением ситуации по безопасности в регионе посольство Японии в Афганистане было временно закрыто. Временное представительство было организовано в турецком Стамбуле для продолжения выполнения обязанностей. Все находившиеся в посольстве 12 человек персонала покинули Кабул 17 августа на борту военного самолета дружественного государства и перевезены в Дубаи, ОАЭ", - уточнили в МИД.В ведомстве подчеркнули, что для "всей территории Афганистана в настоящее время действует предписание об эвакуации в связи с угрозой"."Предписание гласит: "Пожалуйста, эвакуируйтесь. Пожалуйста, отмените визит". Если вы планируете поездку в эту страну, пожалуйста, откажитесь от нее вне зависимости от целей вашего визита", - заявили в МИД Японии.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

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