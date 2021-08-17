Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/yaponiya-1746041546.html
Япония временно закрыла посольство в Афганистане
Япония временно закрыла посольство в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
Япония временно закрыла посольство в Афганистане
Правительство Японии временно закрыло посольство страны в Афганистане в связи с обострением ситуации в регионе и открыло временное представительство в Стамбуле... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:38
2021-08-17T10:38
захват власти в афганистане талибами
в мире
япония
талибан
стамбул
афганистан
мид японии‎
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745884915_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_bce7336e3ebb716a6030eea835c20e96.jpg
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Японии временно закрыло посольство страны в Афганистане в связи с обострением ситуации в регионе и открыло временное представительство в Стамбуле для продолжения работы дипломатов, заявили РИА Новости в японском МИД."15 августа в связи со стремительным ухудшением ситуации по безопасности в регионе посольство Японии в Афганистане было временно закрыто. Временное представительство было организовано в турецком Стамбуле для продолжения выполнения обязанностей. Все находившиеся в посольстве 12 человек персонала покинули Кабул 17 августа на борту военного самолета дружественного государства и перевезены в Дубаи, ОАЭ", - уточнили в МИД.В ведомстве подчеркнули, что для "всей территории Афганистана в настоящее время действует предписание об эвакуации в связи с угрозой"."Предписание гласит: "Пожалуйста, эвакуируйтесь. Пожалуйста, отмените визит". Если вы планируете поездку в эту страну, пожалуйста, откажитесь от нее вне зависимости от целей вашего визита", - заявили в МИД Японии.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
япония
стамбул
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745884915_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_730b1a6e8c9fa122c6fffc55482ffa50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, талибан, стамбул, афганистан, мид японии‎
10:38 17.08.2021
 
Япония временно закрыла посольство в Афганистане

Япония временно перенесла представительство страны в Афганистане в Стамбул

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* в аэропорту Кабула
Боевики Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Японии временно закрыло посольство страны в Афганистане в связи с обострением ситуации в регионе и открыло временное представительство в Стамбуле для продолжения работы дипломатов, заявили РИА Новости в японском МИД.
"15 августа в связи со стремительным ухудшением ситуации по безопасности в регионе посольство Японии в Афганистане было временно закрыто. Временное представительство было организовано в турецком Стамбуле для продолжения выполнения обязанностей. Все находившиеся в посольстве 12 человек персонала покинули Кабул 17 августа на борту военного самолета дружественного государства и перевезены в Дубаи, ОАЭ", - уточнили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что для "всей территории Афганистана в настоящее время действует предписание об эвакуации в связи с угрозой".
"Предписание гласит: "Пожалуйста, эвакуируйтесь. Пожалуйста, отмените визит". Если вы планируете поездку в эту страну, пожалуйста, откажитесь от нее вне зависимости от целей вашего визита", - заявили в МИД Японии.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 19:53Захват власти в Афганистане талибами
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреЯпонияТалибанСтамбулАфганистанМИД Японии‎
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния