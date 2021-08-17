https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746053588.html

Эксперт заявил о скрытом смысле в обращении Януковича

Эксперт заявил о скрытом смысле в обращении Януковича - РИА Новости, 17.08.2021

Эксперт заявил о скрытом смысле в обращении Януковича

Бывший украинский президент Виктор Янукович в своем обращении в том числе хотел донести до соотечественников, что США, оставившие своих афганских союзников на... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:42

2021-08-17T11:42

2021-08-17T12:47

в мире

украина

афганистан

виктор янукович

алексей мухин

центр политической информации

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бывший украинский президент Виктор Янукович в своем обращении в том числе хотел донести до соотечественников, что США, оставившие своих афганских союзников на фоне прихода "Талибана"* в Кабул, точно также могут поступить и с Украиной, потому что всегда действуют в рамках своих национальных интересов, заявил РИА Новости генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости. В своем обращении Янукович, покинувший страну в 2014 году после госпереворота, рассказал о причинах тех событий. По его словам, госпереворот на Украине не был результатом "мягкости" властей, он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия". Янукович заявил, что партнерские отношения Киева и Москвы рассматривали в США как угрозу возвращения России в мировую политику. Кроме того, он считает, что Украина накануне годовщины независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, а ее главной ошибкой за эти 30 лет является отказ от добрососедства с Россией."Смысл этого скрытого послания состоит в том, что США бросают своих союзников и партнеров. США действуют всегда в рамках своих собственных национальных интересов, и когда придет время, США точно также сядут на самолеты и улетят. И Украине придется остаться со своей "антироссийскостью" один на один с Россией. Мне кажется, это основной смысл этого послания", - считает Мухин.По словам политолога, "трудно не согласиться с отдельными тезисами" обращения.Аналитик также увидел в тексте обращения "простое человеческое желание оправдаться и попытку Януковича переложить ответственность на Россию и, с другой стороны, на США за все то, что случилось на Украине в 2014 году". "Он пытается оправдаться перед потомками: то, что это не украинские власти наделали ошибок под его руководством, а произошло столкновение двух супердержав фактически на Украине. Его попытка реабилитировать себя проходит красной линией", - указал аналитик.США в апреле объявили о планах по выводу американских военных из Афганистана до 11 сентября. Вывод войск шел с опережением графика, однако в последние недели "Талибан"* активизировал наступление и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210817/kabul-1746023688.html

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афганистан

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в мире, украина, афганистан, виктор янукович, алексей мухин, центр политической информации