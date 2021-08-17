https://ria.ru/20210817/yamayka-1745916354.html
Для туристов открылась вилла Джеймса Бонда — с частным пляжем и дворецким
Для туристов открылась вилла Джеймса Бонда — с частным пляжем и дворецким - РИА Новости, 17.08.2021
Для туристов открылась вилла Джеймса Бонда — с частным пляжем и дворецким
Фанаты бондианы теперь могут отдохнуть в доме, где писатель Ян Флеминг придумал своего культового персонажа — агента 007, сообщает The Sun. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:00
2021-08-17T03:00
2021-08-17T03:00
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ямайка
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Фанаты бондианы теперь могут отдохнуть в доме, где писатель Ян Флеминг придумал своего культового персонажа — агента 007, сообщает The Sun.На вилле, расположенной на Ямайке в десяти минутах езды от международного аэропорта, есть несколько спален. А также огромный кинозал, джакузи с видом на море, кухня и гостиная.В стоимость входят услуги дворецкого. Гости могут отправиться на массаж в ближайший спа-салон, заняться йогой или водными видами спорта, сходить на пляж.Вилла окружена садом, поэтому уединенный отдых гарантирован. Уточняется, что цены за 10 ночей начинаются от 3125 фунтов стерлингов (около 317 тысяч рублей).
https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html
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отдых, ямайка, джеймс бонд, новости - туризм, ян флеминг, туристы