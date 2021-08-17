https://ria.ru/20210817/vzyatochnichestvo-1746018188.html

В ЕР предложили лишить взяточников возможности избежать тюрьмы

В ЕР предложили лишить взяточников возможности избежать тюрьмы - РИА Новости, 17.08.2021

В ЕР предложили лишить взяточников возможности избежать тюрьмы

Депутат Госдумы от "Единой России" Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект, который исключает из мер ответственности за получение взятки возможность... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T03:21

2021-08-17T03:21

2021-08-17T03:21

общество

единая россия

елена вторыгина

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект, который исключает из мер ответственности за получение взятки возможность отделаться лишь денежным наказанием и устанавливает исключительно лишение свободы со штрафом.Парламентарий напомнила, что сейчас законодательством за получение взятки должностным лицом предусмотрена ответственность в виде штрафа с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность, второй вариант - лишение свободы со штрафом."Таким образом, у коррупционера есть шанс отделаться "легким испугом" за совершенное преступление. Вероятно, некоторые должностные лица принимают решение пойти на сделку с совестью и обеспечить себе безбедное существование, так как, по их мнению, игра стоит свеч", - уточнила она.По ее словам, в том числе по этой причине в последнее время учащаются случаи коррупционных проявлений должностными лицами - чуть ли не ежедневно СМИ сообщают о задержании высокопоставленных чиновников или представителей правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, например, и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало.Ранее старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила, что Розсыпало пойман на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей."Конечно, не все чиновники, совершившие коррупционное преступление, являются вымогателями. Нередко взяткодатели сами провоцируют должностных лиц на получение легких денег. Но это ни в коем случае не может являться оправданием или обстоятельством, смягчающим вину", - отметила Вторыгина.

https://ria.ru/20210427/vzyatka-1730075311.html

https://ria.ru/20210423/vzyatki-1729611126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, единая россия, елена вторыгина, россия