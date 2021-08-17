https://ria.ru/20210817/vzyatochnichestvo-1746018188.html
В ЕР предложили лишить взяточников возможности избежать тюрьмы
В ЕР предложили лишить взяточников возможности избежать тюрьмы - РИА Новости, 17.08.2021
В ЕР предложили лишить взяточников возможности избежать тюрьмы
Депутат Госдумы от "Единой России" Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект, который исключает из мер ответственности за получение взятки возможность... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:21
2021-08-17T03:21
2021-08-17T03:21
общество
единая россия
елена вторыгина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_08fcbd7aaa895471de1fa546bb578192.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект, который исключает из мер ответственности за получение взятки возможность отделаться лишь денежным наказанием и устанавливает исключительно лишение свободы со штрафом.Парламентарий напомнила, что сейчас законодательством за получение взятки должностным лицом предусмотрена ответственность в виде штрафа с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность, второй вариант - лишение свободы со штрафом."Таким образом, у коррупционера есть шанс отделаться "легким испугом" за совершенное преступление. Вероятно, некоторые должностные лица принимают решение пойти на сделку с совестью и обеспечить себе безбедное существование, так как, по их мнению, игра стоит свеч", - уточнила она.По ее словам, в том числе по этой причине в последнее время учащаются случаи коррупционных проявлений должностными лицами - чуть ли не ежедневно СМИ сообщают о задержании высокопоставленных чиновников или представителей правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, например, и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало.Ранее старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила, что Розсыпало пойман на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей."Конечно, не все чиновники, совершившие коррупционное преступление, являются вымогателями. Нередко взяткодатели сами провоцируют должностных лиц на получение легких денег. Но это ни в коем случае не может являться оправданием или обстоятельством, смягчающим вину", - отметила Вторыгина.
https://ria.ru/20210427/vzyatka-1730075311.html
https://ria.ru/20210423/vzyatki-1729611126.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_0c8b0b7ded899eb355d6835160d20270.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия, елена вторыгина, россия
В ЕР предложили лишить взяточников возможности избежать тюрьмы
Депутат "Единой России" Вторыгина предложила лишить взяточников возможности избежать тюрьмы
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Депутат Госдумы
от "Единой России
" Елена Вторыгина
намерена подготовить законопроект, который исключает из мер ответственности за получение взятки возможность отделаться лишь денежным наказанием и устанавливает исключительно лишение свободы со штрафом.
"На мой взгляд, соблазн получить крупную взятку вызван целым рядом обстоятельств, в том числе, пробелами в российском законодательстве... Для того, чтобы государственные служащие, представители правоохранительных органов и другие лица, обличенные властью, не испытывали иллюзий относительно наказания за совершаемые преступления, предлагаю сохранить в статье 290 УК РФ "Получение взятки" меру ответственности в виде лишения свободы, исключив все остальные", - рассказала РИА Новости Вторыгина.
Парламентарий напомнила, что сейчас законодательством за получение взятки должностным лицом предусмотрена ответственность в виде штрафа с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность, второй вариант - лишение свободы со штрафом.
"Таким образом, у коррупционера есть шанс отделаться "легким испугом" за совершенное преступление. Вероятно, некоторые должностные лица принимают решение пойти на сделку с совестью и обеспечить себе безбедное существование, так как, по их мнению, игра стоит свеч", - уточнила она.
По ее словам, в том числе по этой причине в последнее время учащаются случаи коррупционных проявлений должностными лицами - чуть ли не ежедневно СМИ сообщают о задержании высокопоставленных чиновников или представителей правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, например, и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС
России Максима Розсыпало.
Ранее старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ
Елена Марковская сообщила, что Розсыпало пойман на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей.
"Конечно, не все чиновники, совершившие коррупционное преступление, являются вымогателями. Нередко взяткодатели сами провоцируют должностных лиц на получение легких денег. Но это ни в коем случае не может являться оправданием или обстоятельством, смягчающим вину", - отметила Вторыгина.