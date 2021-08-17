https://ria.ru/20210817/vysylka-1746084939.html

МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии

МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии - РИА Новости, 17.08.2021

МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии

Ответ России на высылку Северной Македонией российского дипломата из страны последует, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:23

2021-08-17T14:23

2021-08-17T14:23

в мире

северная македония

скопье

александр грушко

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ответ России на высылку Северной Македонией российского дипломата из страны последует, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Во вторник глава МИД Северной Македонии объявил, что власти высылают второго российского дипломата в этом году. В мае Скопье уже выслало одного дипломатического сотрудника РФ, на что Россия приняла ответные меры. В российском посольстве РИА Новости подтвердили факт получения ноты об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства, данный сотрудник уехал из Северной Македонии за 10 дней до этого в связи с завершением командировки. В посольстве отметили, что в данный момент российская сторона рассматривает ответные меры."Ответ, конечно, последует", - сказал Грушко.

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

северная македония

скопье

россия

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в мире, северная македония, скопье, александр грушко, россия