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МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии
МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии - РИА Новости, 17.08.2021
МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии
Ответ России на высылку Северной Македонией российского дипломата из страны последует, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:23
2021-08-17T14:23
в мире
северная македония
скопье
александр грушко
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ответ России на высылку Северной Македонией российского дипломата из страны последует, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Во вторник глава МИД Северной Македонии объявил, что власти высылают второго российского дипломата в этом году. В мае Скопье уже выслало одного дипломатического сотрудника РФ, на что Россия приняла ответные меры. В российском посольстве РИА Новости подтвердили факт получения ноты об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства, данный сотрудник уехал из Северной Македонии за 10 дней до этого в связи с завершением командировки. В посольстве отметили, что в данный момент российская сторона рассматривает ответные меры."Ответ, конечно, последует", - сказал Грушко.
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в мире, северная македония, скопье, александр грушко, россия
14:23 17.08.2021
 
МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии

Замглавы МИД Грушко: ответ на высылку российского дипломата из Северной Македонии последует

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ответ России на высылку Северной Македонией российского дипломата из страны последует, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Во вторник глава МИД Северной Македонии объявил, что власти высылают второго российского дипломата в этом году. В мае Скопье уже выслало одного дипломатического сотрудника РФ, на что Россия приняла ответные меры. В российском посольстве РИА Новости подтвердили факт получения ноты об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства, данный сотрудник уехал из Северной Македонии за 10 дней до этого в связи с завершением командировки. В посольстве отметили, что в данный момент российская сторона рассматривает ответные меры.
"Ответ, конечно, последует", - сказал Грушко.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 20:24
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах
 
В миреСеверная МакедонияСкопьеАлександр ГрушкоРоссия
 
 
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