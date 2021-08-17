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Interlight Russia|Intelligent building Russia пройдет в обновленном формате
Interlight Russia|Intelligent building Russia пройдет в обновленном формате - РИА Новости, 17.08.2021
Interlight Russia|Intelligent building Russia пройдет в обновленном формате
Международная выставка освещения, автоматизации зданий, электротехники и систем безопасности Interlight Russia | Intelligent building Russia с богатой историей... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:39
2021-08-17T11:39
пресс-релизы
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МОСКВА, 17 авг - Пресс-служба Мессе Франкфурт РУС. Международная выставка освещения, автоматизации зданий, электротехники и систем безопасности Interlight Russia | Intelligent building Russia с богатой историей получила импульс для развития из-за вынужденного перерыва в 2 года: он был сделан впервые за 27 лет.В 2021 году экспозиция будет расположена во 2-м и 8-м павильонах ЦВК "Экспоцентр" 13-16 сентября. С 2019 года проект движется к полноценной реализации концепции Light + Building в России, что отражает эволюцию отрасли: происходит интеграция систем освещения, автоматизации зданий и безопасности.Значительно выросло число новых участников: 30% компаний примут участие в выставке впервые. Несмотря на сложную ситуацию в мире, выставке удалось сохранить международный статус: участие примут компании из Беларуси, Германии, Индии, Италии, Китая, Нидерландов, Польши, России, Сан-Марино, Турции, Чехии и других стран.Из российских компаний в выставке примут участие участие Брайтэлек, ГринАЛ, Группа компаний Деан, Неон Арт, Русалокс, ТД "Лидер Лайт", Технопарк "Сколково", ТПК "Вартон", Центрстройсвет, ЭРА, Arlight, Favourite, IEK, Ledvance, Maytoni, Rev Ritter, Rich Led, TDM ELECTRIC, SWG, Sonex и многие другие.Впервые экспозиция праздничного освещения будет расположена в затемнённом зале, а участники представят свою продукцию в новых форматах: в зонах Light box и Smart box технологии освещения и автоматизации зданий будут показаны в условиях, максимально приближенным к реальным.Особое внимание будет приковано к тренд-зоне Smart Cube – концептуальному пространству, которое позволяет посетителям понять, как функционирует "умный дом" и вживую увидеть, как работают различные световые сценарии и связанные с ними технологические процессы. Эстетическая концепция Smart Cube будет построена на слиянии дерева, стали и стекла, а технологическая – ставит целью продемонстрировать самые востребованные на сегодняшний день технологии умного дома и управления освещением: профессиональные системы будут подключены к голосовому помощнику. Создатели тренд-зоны – независимые профессионалы: светодизайнер Константин Цепелев, интегратор систем "умный дом" Дарья Макурова, дизайнер-архитектор Людмила Верба.Традиционно выставка Interlight Russia | Intelligent building Russia привлекает внимание не только экспозицией, но и деловой программой, охватывающей все тематические разделы выставки.13 сентября LED Forum в 14-й раз соберет лидеров и экспертов светотехнической отрасли для обсуждения перспектив развития рынка, вопросов сертификации, декларирования и испытаний в светотехнике, а также развития энергосервиса и ГЧП в наружном освещении.По принципу "один день – одна тема" будет работать открытая образовательная площадка для дизайнеров и архитекторов Interlight Design Academy: спикеры расскажут о трендах дизайна и светодизайна, об освещении города и общественных пространств, трендах умного дома, световом искусстве и витринистике. 14 сентября НКО "Ассоциация парков" проведет сессию, где руководители Московских парков "Сокольники", "Зарядье", ВДНХ, Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова "Аптекарский огород", парков Волгограда и Санкт-Петербурга поделятся успешными кейсами по благоустройству.14 сентября пройдет Intersec Forum Russia: мероприятие с международным именем во второй раз соберет в России руководителей субъектов федерации и муниципалитетов, девелоперов, а также строительные и проектные организации, интеграторов и производителей решений для обсуждения таких тем, как умный город, умные технологии в строительстве, инновации в сфере автоматизации и безопасности зданий. На Intersec Forum выступят Александр Парий (заместитель министра благоустройства Московской области), Илья Штокман (первый замглавы администрации Нижнего Новгорода), Мария Рудзевич (директор департамента информатизации Тюменской области), Оксана Якимюк (генеральный конструктор АПК "Безопасный город"), Андрей Мишурный (руководитель проектного офиса АПК "Безопасный город" ОПК ГК "Ростех") и другие.16 сентября совместно с Prolight + Sound NAMM будет организован деловой завтрак "Спортобъект: Свет. Звук. Мультимедиа", на котором выступят Сергей Смирницкий (замдиректора департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта РФ), Андрей Федун (генеральный директор Стадиона "Спартак"), Олег Куралех (исполнительный директор "Ассоциации организаций спортивной отрасли Московской области") и другие.Interlight Russia | Intelligent building Russia пройдет при официальной поддержке Минпромторга России, Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы.Посещение выставки бесплатное по промокоду IL21-ZXMBC.16+Информация о концерне Messe Frankfurt GmbHMesse Frankfurt GmbH – крупнейший в мире организатор выставок, конгрессов и мероприятий с собственным выставочным центром и штатом 2500 сотрудников в 30 офисах по всему миру. В 2020 году оборот компании составил около 250 миллионов евро, после рекордного уровня в 738 миллионов евро в 2019 году. Главный офис расположен во Франкфурте-на-Майне, 60% акций принадлежат городу Франкфурт-на-Майне, 40% - земле Гессен.Messe Frankfurt RUS – филиал международного выставочного концерна, с 2002 года работающий на российском рынке. В портфолио компании - 15 международных выставок и форумов. Messe Frankfurt RUS является эксклюзивным оператором национальных выставок China Machinery Fair и China Commodity Fair, организатором которых выступает Министерство коммерции Китая. В штате компании работают высококвалифицированные сотрудники, имеющие опыт организации мероприятий различного направления.В 2015 году совместно с компанией Hyve Group (ex-ITE Expo) была создана дочерняя структура ITEMF Expo, взявшая на себя развитие мероприятий транспортного направления. В портфолио организатора входят знаковые выставки отрасли – MIMS Automechanika Moscow, COMTRANS и Busworld Russia, а также Международный форум автомобилестроения IMAF.
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
пресс-релизы
11:39 17.08.2021
 

Interlight Russia|Intelligent building Russia пройдет в обновленном формате

© Фото : пресс-служба Мессе Франкфурт РУСInterlight Russia|Intelligent building Russia пройдёт в обновленном формате
Interlight Russia|Intelligent building Russia пройдёт в обновленном формате - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : пресс-служба Мессе Франкфурт РУС
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МОСКВА, 17 авг - Пресс-служба Мессе Франкфурт РУС. Международная выставка освещения, автоматизации зданий, электротехники и систем безопасности Interlight Russia | Intelligent building Russia с богатой историей получила импульс для развития из-за вынужденного перерыва в 2 года: он был сделан впервые за 27 лет.
В 2021 году экспозиция будет расположена во 2-м и 8-м павильонах ЦВК "Экспоцентр" 13-16 сентября. С 2019 года проект движется к полноценной реализации концепции Light + Building в России, что отражает эволюцию отрасли: происходит интеграция систем освещения, автоматизации зданий и безопасности.
Значительно выросло число новых участников: 30% компаний примут участие в выставке впервые. Несмотря на сложную ситуацию в мире, выставке удалось сохранить международный статус: участие примут компании из Беларуси, Германии, Индии, Италии, Китая, Нидерландов, Польши, России, Сан-Марино, Турции, Чехии и других стран.
Из российских компаний в выставке примут участие участие Брайтэлек, ГринАЛ, Группа компаний Деан, Неон Арт, Русалокс, ТД "Лидер Лайт", Технопарк "Сколково", ТПК "Вартон", Центрстройсвет, ЭРА, Arlight, Favourite, IEK, Ledvance, Maytoni, Rev Ritter, Rich Led, TDM ELECTRIC, SWG, Sonex и многие другие.
Впервые экспозиция праздничного освещения будет расположена в затемнённом зале, а участники представят свою продукцию в новых форматах: в зонах Light box и Smart box технологии освещения и автоматизации зданий будут показаны в условиях, максимально приближенным к реальным.
© Фото : пресс-служба Мессе Франкфурт РУСInterlight Russia|Intelligent building Russia пройдёт в обновленном формате
Interlight Russia|Intelligent building Russia пройдёт в обновленном формате - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : пресс-служба Мессе Франкфурт РУС
Interlight Russia|Intelligent building Russia пройдёт в обновленном формате
Особое внимание будет приковано к тренд-зоне Smart Cube – концептуальному пространству, которое позволяет посетителям понять, как функционирует "умный дом" и вживую увидеть, как работают различные световые сценарии и связанные с ними технологические процессы. Эстетическая концепция Smart Cube будет построена на слиянии дерева, стали и стекла, а технологическая – ставит целью продемонстрировать самые востребованные на сегодняшний день технологии умного дома и управления освещением: профессиональные системы будут подключены к голосовому помощнику. Создатели тренд-зоны – независимые профессионалы: светодизайнер Константин Цепелев, интегратор систем "умный дом" Дарья Макурова, дизайнер-архитектор Людмила Верба.
Традиционно выставка Interlight Russia | Intelligent building Russia привлекает внимание не только экспозицией, но и деловой программой, охватывающей все тематические разделы выставки.
13 сентября LED Forum в 14-й раз соберет лидеров и экспертов светотехнической отрасли для обсуждения перспектив развития рынка, вопросов сертификации, декларирования и испытаний в светотехнике, а также развития энергосервиса и ГЧП в наружном освещении.
По принципу "один день – одна тема" будет работать открытая образовательная площадка для дизайнеров и архитекторов Interlight Design Academy: спикеры расскажут о трендах дизайна и светодизайна, об освещении города и общественных пространств, трендах умного дома, световом искусстве и витринистике. 14 сентября НКО "Ассоциация парков" проведет сессию, где руководители Московских парков "Сокольники", "Зарядье", ВДНХ, Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова "Аптекарский огород", парков Волгограда и Санкт-Петербурга поделятся успешными кейсами по благоустройству.
14 сентября пройдет Intersec Forum Russia: мероприятие с международным именем во второй раз соберет в России руководителей субъектов федерации и муниципалитетов, девелоперов, а также строительные и проектные организации, интеграторов и производителей решений для обсуждения таких тем, как умный город, умные технологии в строительстве, инновации в сфере автоматизации и безопасности зданий. На Intersec Forum выступят Александр Парий (заместитель министра благоустройства Московской области), Илья Штокман (первый замглавы администрации Нижнего Новгорода), Мария Рудзевич (директор департамента информатизации Тюменской области), Оксана Якимюк (генеральный конструктор АПК "Безопасный город"), Андрей Мишурный (руководитель проектного офиса АПК "Безопасный город" ОПК ГК "Ростех") и другие.
16 сентября совместно с Prolight + Sound NAMM будет организован деловой завтрак "Спортобъект: Свет. Звук. Мультимедиа", на котором выступят Сергей Смирницкий (замдиректора департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта РФ), Андрей Федун (генеральный директор Стадиона "Спартак"), Олег Куралех (исполнительный директор "Ассоциации организаций спортивной отрасли Московской области") и другие.
Interlight Russia | Intelligent building Russia пройдет при официальной поддержке Минпромторга России, Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы.
Посещение выставки бесплатное по промокоду IL21-ZXMBC.
16+
Информация о концерне Messe Frankfurt GmbH
Messe Frankfurt GmbH – крупнейший в мире организатор выставок, конгрессов и мероприятий с собственным выставочным центром и штатом 2500 сотрудников в 30 офисах по всему миру. В 2020 году оборот компании составил около 250 миллионов евро, после рекордного уровня в 738 миллионов евро в 2019 году. Главный офис расположен во Франкфурте-на-Майне, 60% акций принадлежат городу Франкфурт-на-Майне, 40% - земле Гессен.
Messe Frankfurt RUS – филиал международного выставочного концерна, с 2002 года работающий на российском рынке. В портфолио компании - 15 международных выставок и форумов. Messe Frankfurt RUS является эксклюзивным оператором национальных выставок China Machinery Fair и China Commodity Fair, организатором которых выступает Министерство коммерции Китая. В штате компании работают высококвалифицированные сотрудники, имеющие опыт организации мероприятий различного направления.
В 2015 году совместно с компанией Hyve Group (ex-ITE Expo) была создана дочерняя структура ITEMF Expo, взявшая на себя развитие мероприятий транспортного направления. В портфолио организатора входят знаковые выставки отрасли – MIMS Automechanika Moscow, COMTRANS и Busworld Russia, а также Международный форум автомобилестроения IMAF.
 
Пресс-релизы
 
 
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