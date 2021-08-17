https://ria.ru/20210817/voyska-1746098151.html

"Талибан"* пообещал не нападать на американских военных

"Талибан"* пообещал не нападать на американских военных - РИА Новости, 17.08.2021

"Талибан"* пообещал не нападать на американских военных

Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что США должны вывести войска из Афганистана до 11 сентября, движение не намерено их атаковать. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:40

2021-08-17T15:40

2021-08-17T15:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

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ЛОНДОН, 17 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что США должны вывести войска из Афганистана до 11 сентября, движение не намерено их атаковать."Они объявили, что выведут свои войска до 11 сентября. То есть они должны вывести все свои силы, а мы привержены тому, чтобы не атаковать их. И мы на них не нападали", - заявил Шахин в эфире телеканала Sky News.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

https://ria.ru/20210816/bayden-1746009384.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан