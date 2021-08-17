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Трутнев оценил перспективы восстановления леса после пожаров в Якутии
Трутнев оценил перспективы восстановления леса после пожаров в Якутии - РИА Новости, 17.08.2021
Трутнев оценил перспективы восстановления леса после пожаров в Якутии
Пострадавший от пожаров якутский лес быстро восстановится, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:19
2021-08-17T09:19
происшествия
юрий трутнев
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Пострадавший от пожаров якутский лес быстро восстановится, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев"Мы вместе с руководителем Рослесхоза там прямо деревья руками трогали, ходили. Я говорю: "Жить будут?". Они говорят: ну, лиственница однозначно вся выживет. Они оценивают, что до 60% (деревьев - ред.) на территории, пройденной огнём, будут продолжать жить, и в общем лес достаточно быстро восстановится", — сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, в Якутии пока ещё на расстоянии 5 километров и менее от фронта пожаров находятся 6 населенных пунктов."Вот это вот самая такая тревожная вещь. В этом отношении я вносил предложения на совещании, считаю, что нам надо просто установить нормативы, на каком расстоянии деревья могут находиться от населённых пунктов", — сказал вице-премьер.
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происшествия, юрий трутнев, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
09:19 17.08.2021
 
Трутнев оценил перспективы восстановления леса после пожаров в Якутии

Полпред президента в ДФО Трутнев: пострадавший от пожаров якутский лес быстро восстановится

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Пострадавший от пожаров якутский лес быстро восстановится, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
"Мы вместе с руководителем Рослесхоза там прямо деревья руками трогали, ходили. Я говорю: "Жить будут?". Они говорят: ну, лиственница однозначно вся выживет. Они оценивают, что до 60% (деревьев - ред.) на территории, пройденной огнём, будут продолжать жить, и в общем лес достаточно быстро восстановится", — сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, в Якутии пока ещё на расстоянии 5 километров и менее от фронта пожаров находятся 6 населенных пунктов.
"Вот это вот самая такая тревожная вещь. В этом отношении я вносил предложения на совещании, считаю, что нам надо просто установить нормативы, на каком расстоянии деревья могут находиться от населённых пунктов", — сказал вице-премьер.
Лесные пожары в Якутии
11 августа, 21:00Инфографика
Лесные пожары в Якутии
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ПроисшествияЮрий ТрутневФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Республика Саха (Якутия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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