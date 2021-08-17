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Трутнев оценил перспективы восстановления леса после пожаров в Якутии

Трутнев оценил перспективы восстановления леса после пожаров в Якутии - РИА Новости, 17.08.2021

Трутнев оценил перспективы восстановления леса после пожаров в Якутии

Пострадавший от пожаров якутский лес быстро восстановится, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T09:19

2021-08-17T09:19

2021-08-17T09:19

происшествия

юрий трутнев

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Пострадавший от пожаров якутский лес быстро восстановится, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев"Мы вместе с руководителем Рослесхоза там прямо деревья руками трогали, ходили. Я говорю: "Жить будут?". Они говорят: ну, лиственница однозначно вся выживет. Они оценивают, что до 60% (деревьев - ред.) на территории, пройденной огнём, будут продолжать жить, и в общем лес достаточно быстро восстановится", — сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, в Якутии пока ещё на расстоянии 5 километров и менее от фронта пожаров находятся 6 населенных пунктов."Вот это вот самая такая тревожная вещь. В этом отношении я вносил предложения на совещании, считаю, что нам надо просто установить нормативы, на каком расстоянии деревья могут находиться от населённых пунктов", — сказал вице-премьер.

республика саха (якутия)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, юрий трутнев, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии