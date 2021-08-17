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Около 2 тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Оренбуржья

Около 2 тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Оренбуржья - РИА Новости, 17.08.2021

Около 2 тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Оренбуржья

Порядка 1,8 тысячи вопросов поступило от оренбуржцев на прямую линию с главой региона Денисом Паслером, которая прошла во вторник, 17 августа, сообщает... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:50

2021-08-17T17:50

2021-08-17T17:50

оренбургская область

общество

орск

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи вопросов поступило от оренбуржцев на прямую линию с главой региона Денисом Паслером, которая прошла во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства."По информации Центра управления регионом Оренбургской области, с начала августа на прямую линию с главой региона поступило более 1800 вопросов. Больше всего вопросов было из Оренбурга - 635, из Оренбургского района – 96, Орска - 89 и Новотроицка - 82. В топе проблем – ремонт дорог, экология и обращение с ТКО, а также вопросы социальной помощи", - передает пресс-служба.Первым вопросом стала тема пожара, который произошел в историческом центре Оренбурга. Оренбурженка поинтересовалась, что планируется делать в регионе и городе для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и сохранить объекты культурного наследия.Пресс-служба передает, что накануне прямой линии, губернатор встречался со всеми пострадавшими при пожаре жителями с переулка Почтовый и подчеркнул, что в течение двух недель будет проведена оценка ущерба. Глава региона обратил внимание, что необходимо решать проблему развития исторического центра. Есть ветхие дома, которые представляют угрозу, и их необходимо сносить из-за ветхого состояния – в том случае, если не являются объектами культурного наследия. В прошлом году в Оренбургской области начала работать программа по расселению исторического центра. С начала работы программы по переселению из ветхого жилья расселено 187 аварийных домов.

https://ria.ru/20210625/turpotok-1738614377.html

орск

оренбургская область

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общество, орск, оренбургская область, денис паслер