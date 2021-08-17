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Оренбургская область
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Около 2 тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Оренбуржья
Около 2 тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Оренбуржья - РИА Новости, 17.08.2021
Около 2 тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Оренбуржья
Порядка 1,8 тысячи вопросов поступило от оренбуржцев на прямую линию с главой региона Денисом Паслером, которая прошла во вторник, 17 августа, сообщает... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:50
2021-08-17T17:50
оренбургская область
общество
орск
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи вопросов поступило от оренбуржцев на прямую линию с главой региона Денисом Паслером, которая прошла во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства."По информации Центра управления регионом Оренбургской области, с начала августа на прямую линию с главой региона поступило более 1800 вопросов. Больше всего вопросов было из Оренбурга - 635, из Оренбургского района – 96, Орска - 89 и Новотроицка - 82. В топе проблем – ремонт дорог, экология и обращение с ТКО, а также вопросы социальной помощи", - передает пресс-служба.Первым вопросом стала тема пожара, который произошел в историческом центре Оренбурга. Оренбурженка поинтересовалась, что планируется делать в регионе и городе для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и сохранить объекты культурного наследия.Пресс-служба передает, что накануне прямой линии, губернатор встречался со всеми пострадавшими при пожаре жителями с переулка Почтовый и подчеркнул, что в течение двух недель будет проведена оценка ущерба. Глава региона обратил внимание, что необходимо решать проблему развития исторического центра. Есть ветхие дома, которые представляют угрозу, и их необходимо сносить из-за ветхого состояния – в том случае, если не являются объектами культурного наследия. В прошлом году в Оренбургской области начала работать программа по расселению исторического центра. С начала работы программы по переселению из ветхого жилья расселено 187 аварийных домов.
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общество, орск, оренбургская область, денис паслер
17:50 17.08.2021
 

Около 2 тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Оренбуржья

© Фото : правительство Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе приема граждан
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе приема граждан - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : правительство Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи вопросов поступило от оренбуржцев на прямую линию с главой региона Денисом Паслером, которая прошла во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации Центра управления регионом Оренбургской области, с начала августа на прямую линию с главой региона поступило более 1800 вопросов. Больше всего вопросов было из Оренбурга - 635, из Оренбургского района – 96, Орска - 89 и Новотроицка - 82. В топе проблем – ремонт дорог, экология и обращение с ТКО, а также вопросы социальной помощи", - передает пресс-служба.
Первым вопросом стала тема пожара, который произошел в историческом центре Оренбурга. Оренбурженка поинтересовалась, что планируется делать в регионе и городе для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и сохранить объекты культурного наследия.
Пресс-служба передает, что накануне прямой линии, губернатор встречался со всеми пострадавшими при пожаре жителями с переулка Почтовый и подчеркнул, что в течение двух недель будет проведена оценка ущерба. Глава региона обратил внимание, что необходимо решать проблему развития исторического центра. Есть ветхие дома, которые представляют угрозу, и их необходимо сносить из-за ветхого состояния – в том случае, если не являются объектами культурного наследия. В прошлом году в Оренбургской области начала работать программа по расселению исторического центра. С начала работы программы по переселению из ветхого жилья расселено 187 аварийных домов.
"Сегодня мы выделяем немало ресурсов, чтоб сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия. Станция детской железной дороги на набережной Урала, 9 домов на Богдана Хмельницкого, музей Гагарина, музей Ростроповича – объектов, которые сегодня находятся на стадии восстановления, минимум на миллиард. В прошлом году мы разработали программу по расселению исторического центра. 220 миллионов рублей направлено на ее реализацию в этом году. Сегодня нужны огромные ресурсы, чтобы решить проблему. Мы проводим системную работу, нужна ответственность абсолютно всех участников этого процесса – и тех, кто там живет, и кто работает", - сказал Паслер.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 15:12Оренбургская область
Паслер: турпоток в Оренбуржье может быть увеличен вдвое
 
Оренбургская областьОбществоОрскОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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