Около 2 тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Оренбуржья
© Фото : правительство Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе приема граждан
ОРЕНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи вопросов поступило от оренбуржцев на прямую линию с главой региона Денисом Паслером, которая прошла во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации Центра управления регионом Оренбургской области, с начала августа на прямую линию с главой региона поступило более 1800 вопросов. Больше всего вопросов было из Оренбурга - 635, из Оренбургского района – 96, Орска - 89 и Новотроицка - 82. В топе проблем – ремонт дорог, экология и обращение с ТКО, а также вопросы социальной помощи", - передает пресс-служба.
Первым вопросом стала тема пожара, который произошел в историческом центре Оренбурга. Оренбурженка поинтересовалась, что планируется делать в регионе и городе для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и сохранить объекты культурного наследия.
Пресс-служба передает, что накануне прямой линии, губернатор встречался со всеми пострадавшими при пожаре жителями с переулка Почтовый и подчеркнул, что в течение двух недель будет проведена оценка ущерба. Глава региона обратил внимание, что необходимо решать проблему развития исторического центра. Есть ветхие дома, которые представляют угрозу, и их необходимо сносить из-за ветхого состояния – в том случае, если не являются объектами культурного наследия. В прошлом году в Оренбургской области начала работать программа по расселению исторического центра. С начала работы программы по переселению из ветхого жилья расселено 187 аварийных домов.
"Сегодня мы выделяем немало ресурсов, чтоб сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия. Станция детской железной дороги на набережной Урала, 9 домов на Богдана Хмельницкого, музей Гагарина, музей Ростроповича – объектов, которые сегодня находятся на стадии восстановления, минимум на миллиард. В прошлом году мы разработали программу по расселению исторического центра. 220 миллионов рублей направлено на ее реализацию в этом году. Сегодня нужны огромные ресурсы, чтобы решить проблему. Мы проводим системную работу, нужна ответственность абсолютно всех участников этого процесса – и тех, кто там живет, и кто работает", - сказал Паслер.