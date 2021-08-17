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Липецкая область
https://ria.ru/20210817/voda-1746094384.html
В Липецкой области улучшили качество питьевой воды
В Липецкой области улучшили качество питьевой воды - РИА Новости, 17.08.2021
В Липецкой области улучшили качество питьевой воды
Власти Липецкой области установили в деревне Копцевы Хутора Липецкой области современную станцию очистки воды от вредных примесей, решив давнюю проблему... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:23
2021-08-17T15:23
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области установили в деревне Копцевы Хутора Липецкой области современную станцию очистки воды от вредных примесей, решив давнюю проблему обеспечения двух тысяч жителей деревни качественной питьевой водой, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, жалобы на качество артезианской воды поступали от жителей деревни уже давно, с конца 90-х годов. По их словам, в воду, которой они вынуждены пользоваться, попадают нитраты и пестициды с близлежащих земель сельскохозяйственного назначения, а также отходы местной птицефабрики. Все это время, специалисты водоканала промывали и хлорировали сети водоснабжения и скважины, однако главной проблемы это не решало. Помог комплексный подход, который региональные власти реализовали в рамках федерального проекта "Чистая вода". Новая станция стоимостью почти семь миллионов рублей запущена и уже обеспечивает качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам, дома деревенских жителей и все социальные объекты."Обеспечение жителей области чистой питьевой водой – это не только решение проблем жилищно-коммунального комплекса, но и сохранение здоровья наших людей, что является одной из главных задач власти", - прокомментировал Артамонов.Он также отметил, что в 2022 году, кроме Копцевых Хуторов, будет проведена модернизация системы водоснабжения соседних сел Кузьминские Отвержки, Тюшевка и Студеные Выселки. По итогам работ качественную питьевую воду получат еще более двух тысяч человек.
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игорь артамонов
15:23 17.08.2021
 

В Липецкой области улучшили качество питьевой воды

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды, кран с водой
Сезонное отключение горячей воды, кран с водой - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области установили в деревне Копцевы Хутора Липецкой области современную станцию очистки воды от вредных примесей, решив давнюю проблему обеспечения двух тысяч жителей деревни качественной питьевой водой, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, жалобы на качество артезианской воды поступали от жителей деревни уже давно, с конца 90-х годов. По их словам, в воду, которой они вынуждены пользоваться, попадают нитраты и пестициды с близлежащих земель сельскохозяйственного назначения, а также отходы местной птицефабрики. Все это время, специалисты водоканала промывали и хлорировали сети водоснабжения и скважины, однако главной проблемы это не решало. Помог комплексный подход, который региональные власти реализовали в рамках федерального проекта "Чистая вода". Новая станция стоимостью почти семь миллионов рублей запущена и уже обеспечивает качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам, дома деревенских жителей и все социальные объекты.
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"Обеспечение жителей области чистой питьевой водой – это не только решение проблем жилищно-коммунального комплекса, но и сохранение здоровья наших людей, что является одной из главных задач власти", - прокомментировал Артамонов.
Он также отметил, что в 2022 году, кроме Копцевых Хуторов, будет проведена модернизация системы водоснабжения соседних сел Кузьминские Отвержки, Тюшевка и Студеные Выселки. По итогам работ качественную питьевую воду получат еще более двух тысяч человек.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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