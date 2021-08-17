https://ria.ru/20210817/vertolet-1746019106.html

В МЧС рассказали о состоянии выжившего при крушении Ми-8 на Камчатке

В МЧС рассказали о состоянии выжившего при крушении Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 17.08.2021

В МЧС рассказали о состоянии выжившего при крушении Ми-8 на Камчатке

Психологи МЧС, которые находятся на Курильском озере, работают с выжившим пассажиром Ми-8, который остается на территории заказника, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T03:47

2021-08-17T03:47

2021-08-17T04:40

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745480709_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8e558069fc01990e48933fc335f6fe66.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Психологи МЧС, которые находятся на Курильском озере, работают с выжившим пассажиром Ми-8, который остается на территории заказника, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В ведомстве добавили, что с момента открытия горячей линии МЧС психологи приняли более 400 звонков.Ранее водолазы на Камчатке подняли на берег тело шестого туриста, погибшего при крушении вертолета Ми-8 в Курильское озеро. В течение нескольких дней удалось поднять пять тел. Всего при крушении вертолета погибли восемь человек.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации, четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20210816/vertolet-1745862386.html

https://ria.ru/20210814/vyplaty-1745738295.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае