03:47 17.08.2021 (обновлено: 04:40 17.08.2021)
В МЧС рассказали о состоянии выжившего при крушении Ми-8 на Камчатке
Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке пассажир отказался уезжать, пока не поднимут тела его родных
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
"В настоящий момент на Курильском озере оказывается психологическая поддержка родственникам одного из погибших в результате крушения, а также пассажиру, который в момент трагедии находился на борту и сумел спастись. Мужчина отказался покидать зону ЧС до тех пор, пока тела его родных, которые также находились на борту вертолета, не будут подняты с глубины и доставлены на берег", - сказали в МЧС.
Вчера, 05:28На Камчатке обнаружили черный ящик упавшего Ми-8
В ведомстве добавили, что с момента открытия горячей линии МЧС психологи приняли более 400 звонков.
"В основном звонящие на "горячую линию" интересовались судьбой конкретных людей, просили рассказать о мероприятиях, которые проводятся в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Нескольким родственникам погибших потребовалась очная психологическая помощь сотрудников ГУ МЧС России по Камчатскому краю", - сказали в МЧС.
Ранее водолазы на Камчатке подняли на берег тело шестого туриста, погибшего при крушении вертолета Ми-8 в Курильское озеро. В течение нескольких дней удалось поднять пять тел. Всего при крушении вертолета погибли восемь человек.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации, четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.