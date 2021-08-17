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В МЧС рассказали о состоянии выжившего при крушении Ми-8 на Камчатке
В МЧС рассказали о состоянии выжившего при крушении Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 17.08.2021
В МЧС рассказали о состоянии выжившего при крушении Ми-8 на Камчатке
Психологи МЧС, которые находятся на Курильском озере, работают с выжившим пассажиром Ми-8, который остается на территории заказника, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:47
2021-08-17T04:40
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Психологи МЧС, которые находятся на Курильском озере, работают с выжившим пассажиром Ми-8, который остается на территории заказника, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В ведомстве добавили, что с момента открытия горячей линии МЧС психологи приняли более 400 звонков.Ранее водолазы на Камчатке подняли на берег тело шестого туриста, погибшего при крушении вертолета Ми-8 в Курильское озеро. В течение нескольких дней удалось поднять пять тел. Всего при крушении вертолета погибли восемь человек.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации, четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
03:47 17.08.2021 (обновлено: 04:40 17.08.2021)
 
В МЧС рассказали о состоянии выжившего при крушении Ми-8 на Камчатке

Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке пассажир отказался уезжать, пока не поднимут тела его родных

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Психологи МЧС, которые находятся на Курильском озере, работают с выжившим пассажиром Ми-8, который остается на территории заказника, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В настоящий момент на Курильском озере оказывается психологическая поддержка родственникам одного из погибших в результате крушения, а также пассажиру, который в момент трагедии находился на борту и сумел спастись. Мужчина отказался покидать зону ЧС до тех пор, пока тела его родных, которые также находились на борту вертолета, не будут подняты с глубины и доставлены на берег", - сказали в МЧС.
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В ведомстве добавили, что с момента открытия горячей линии МЧС психологи приняли более 400 звонков.
"В основном звонящие на "горячую линию" интересовались судьбой конкретных людей, просили рассказать о мероприятиях, которые проводятся в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Нескольким родственникам погибших потребовалась очная психологическая помощь сотрудников ГУ МЧС России по Камчатскому краю", - сказали в МЧС.
Ранее водолазы на Камчатке подняли на берег тело шестого туриста, погибшего при крушении вертолета Ми-8 в Курильское озеро. В течение нескольких дней удалось поднять пять тел. Всего при крушении вертолета погибли восемь человек.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации, четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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