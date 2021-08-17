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Новый учебный год в Верхневолжье начнется для 140 тысяч школьников
Новый учебный год в Верхневолжье начнется для 140 тысяч школьников - РИА Новости, 17.08.2021
Новый учебный год в Верхневолжье начнется для 140 тысяч школьников
Новый учебный год в Тверской области начнётся для 139,7 тысячи школьников, 26,6 тысячи студентов профессиональных образовательных организаций, 54,5 тысячи... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T22:03
2021-08-17T22:03
2021-08-17T22:03
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 17 авг – РИА Новости. Новый учебный год в Тверской области начнётся для 139,7 тысячи школьников, 26,6 тысячи студентов профессиональных образовательных организаций, 54,5 тысячи воспитанников детских садов, сообщает пресс-служба регионального правительства."Для каждого ребёнка необходимо обеспечить возможность учиться в комфортных и безопасных условиях. Школа – это среда, где наши маленькие граждане получают образование и воспитание, у них формируется мировоззрение, приоритеты, система оценки, то, что в дальнейшем будет определять наше общество", - сказал на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.В пресс-службе отметили, что в 2021 году по региональным программам улучшается материально-техническая база 68 школ и 23 детских садов. В учреждениях проводится ремонт кровель, спортивных залов, санузлов, замена окон, работы по обустройству территорий и комплексной безопасности образовательных организаций.Детские сады и школы, организации дополнительного и профессионального образования оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, средствами тушения, по сравнению с 2020 годом увеличилось количество установленных систем видеонаблюдения, тревожных кнопок.Школьный автопарк Тверской области в 2021 году пополнится 103 новыми автобусами, которые придут на смену машинам с завершающимся сроком эксплуатации, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210813/trenazhery-1745701233.html
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общество, тверская область, игорь руденя
Новый учебный год в Верхневолжье начнется для 140 тысяч школьников
Новый учебный год в Верхневолжье начнется для 140 тысяч школьников