https://ria.ru/20210817/velikobritaniya-1746147313.html

Британия заявила о перехвате российского Су-24 у границ Румынии

Британия заявила о перехвате российского Су-24 у границ Румынии - РИА Новости, 18.08.2021

Британия заявила о перехвате российского Су-24 у границ Румынии

Королевские ВВС Великобритании заявили о перехвате в международном воздушном пространстве над Черным морем недалеко от побережья Румынии военного самолета,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-17T21:05

2021-08-17T21:05

2021-08-18T00:00

в мире

бухарест

румыния

су-24

черное море

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ЛОНДОН, 17 авг — РИА Новости. Королевские ВВС Великобритании заявили о перехвате в международном воздушном пространстве над Черным морем недалеко от побережья Румынии военного самолета, идентифицированного как российский Су-24.Как утверждается, российский самолет обнаружили при входе в район полетной информации Бухареста, он направлялся в территориальное воздушное пространство Румынии и "не передавал полетный план и не разговаривал с авиадиспетчерской службой, создавая угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства"."Он пролетел на расстоянии не более чем 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полетной информации и направился на северо-восток. После этого мы возобновили боевой воздушный патруль и вернулись на базу", — приводятся слова пилота истребителя "Тайфун", который подняли в воздух по тревоге, на сайте Королевских ВВС.По его словам, "вскоре самолет был перехвачен и идентифицирован как российский Су-24".Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов Российской Федерации выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

https://ria.ru/20210708/perekhvat-1740369615.html

https://ria.ru/20210703/ucheniya-1739707894.html

бухарест

румыния

черное море

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в мире, бухарест, румыния, су-24, черное море