https://ria.ru/20210817/vef-1746082120.html

Культурная программа ВЭФ: живопись Италии, музыка, "Улица Дальнего Востока"

Культурная программа ВЭФ: живопись Италии, музыка, "Улица Дальнего Востока" - РИА Новости, 17.08.2021

Культурная программа ВЭФ: живопись Италии, музыка, "Улица Дальнего Востока"

Культурная программа подготовлена для участников и гостей VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:09

2021-08-17T14:09

2021-08-17T14:14

владивосток

антон кобяков

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155819/31/1558193144_0:142:3139:1908_1920x0_80_0_0_7f7f02b5c9355ee6f416895517345119.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Культурная программа подготовлена для участников и гостей VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ."ВЭФ способствует не только бизнес-сотрудничеству, но и налаживанию культурного обмена, продвижению гуманитарных связей. Гости форума традиционно имеют возможность познакомиться не только с культурными особенностями народов Дальнего Востока, но и признанными шедеврами мирового искусства. Это создает дружественную и продуктивную атмосферу на деловых площадках мероприятия и способствует культурной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.Все дни работы форума для жителей и гостей Владивостока будут открыты уникальные выставки в Приморской государственной картинной галерее. Одна из самых ярких – "Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания Интеза Санпаоло". Еще одна выставка – "Русское искусство. От иконы до авангарда". Собрание включает образцы древнерусской и русской живописи. Коллекция позволяет проследить основные вехи развития русского изобразительного искусства: от академизма и классицизма до передвижников и модернизма.Кроме того, Приморская картинная галерея подготовила экспозицию "Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства XVI–XXI веков из собрания Государственного Эрмитажа".В рамках концертной программы 3 сентября состоится вечер классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава при участии симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра.В культурную программу ВЭФ-2021 также войдут экспозиции и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, а также показы кинофильмов.Немаловажной частью культурной программы ВЭФ станет выставка "Улица Дальнего Востока", на которой регионы Дальнего Востока представят свой экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.Выставка "Улица Дальнего Востока" будет работать на набережной бухты Аякс 2–7 сентября. 2–4 сентября она будет доступна только для участников форума, 5–6 сентября ее смогут посетить жители и гости Владивостока, 7 сентября запланирован социальный день. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.В рамках культурной программы также планируется создание сквера реликтовых деревьев Дальнего Востока на территории набережной ДВФУ.Более подробно с культурной программой можно ознакомиться на официальном сайте.

https://ria.ru/20210817/vef-1746026158.html

https://ria.ru/20210817/vef-1746026277.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, антон кобяков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)