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Культурная программа ВЭФ: живопись Италии, музыка, "Улица Дальнего Востока"
Культурная программа ВЭФ: живопись Италии, музыка, "Улица Дальнего Востока" - РИА Новости, 17.08.2021
Культурная программа ВЭФ: живопись Италии, музыка, "Улица Дальнего Востока"
Культурная программа подготовлена для участников и гостей VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:09
2021-08-17T14:14
владивосток
антон кобяков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Культурная программа подготовлена для участников и гостей VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ."ВЭФ способствует не только бизнес-сотрудничеству, но и налаживанию культурного обмена, продвижению гуманитарных связей. Гости форума традиционно имеют возможность познакомиться не только с культурными особенностями народов Дальнего Востока, но и признанными шедеврами мирового искусства. Это создает дружественную и продуктивную атмосферу на деловых площадках мероприятия и способствует культурной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.Все дни работы форума для жителей и гостей Владивостока будут открыты уникальные выставки в Приморской государственной картинной галерее. Одна из самых ярких – "Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания Интеза Санпаоло". Еще одна выставка – "Русское искусство. От иконы до авангарда". Собрание включает образцы древнерусской и русской живописи. Коллекция позволяет проследить основные вехи развития русского изобразительного искусства: от академизма и классицизма до передвижников и модернизма.Кроме того, Приморская картинная галерея подготовила экспозицию "Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства XVI–XXI веков из собрания Государственного Эрмитажа".В рамках концертной программы 3 сентября состоится вечер классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава при участии симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра.В культурную программу ВЭФ-2021 также войдут экспозиции и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, а также показы кинофильмов.Немаловажной частью культурной программы ВЭФ станет выставка "Улица Дальнего Востока", на которой регионы Дальнего Востока представят свой экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.Выставка "Улица Дальнего Востока" будет работать на набережной бухты Аякс 2–7 сентября. 2–4 сентября она будет доступна только для участников форума, 5–6 сентября ее смогут посетить жители и гости Владивостока, 7 сентября запланирован социальный день. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.В рамках культурной программы также планируется создание сквера реликтовых деревьев Дальнего Востока на территории набережной ДВФУ.Более подробно с культурной программой можно ознакомиться на официальном сайте.
https://ria.ru/20210817/vef-1746026158.html
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владивосток, антон кобяков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
14:09 17.08.2021 (обновлено: 14:14 17.08.2021)
 

Культурная программа ВЭФ: живопись Италии, музыка, "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума во Владивостоке
Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Культурная программа подготовлена для участников и гостей VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.
"ВЭФ способствует не только бизнес-сотрудничеству, но и налаживанию культурного обмена, продвижению гуманитарных связей. Гости форума традиционно имеют возможность познакомиться не только с культурными особенностями народов Дальнего Востока, но и признанными шедеврами мирового искусства. Это создает дружественную и продуктивную атмосферу на деловых площадках мероприятия и способствует культурной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
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Все дни работы форума для жителей и гостей Владивостока будут открыты уникальные выставки в Приморской государственной картинной галерее. Одна из самых ярких – "Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания Интеза Санпаоло". Еще одна выставка – "Русское искусство. От иконы до авангарда". Собрание включает образцы древнерусской и русской живописи. Коллекция позволяет проследить основные вехи развития русского изобразительного искусства: от академизма и классицизма до передвижников и модернизма.
Кроме того, Приморская картинная галерея подготовила экспозицию "Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства XVI–XXI веков из собрания Государственного Эрмитажа".
В рамках концертной программы 3 сентября состоится вечер классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава при участии симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра.
В культурную программу ВЭФ-2021 также войдут экспозиции и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, а также показы кинофильмов.
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Немаловажной частью культурной программы ВЭФ станет выставка "Улица Дальнего Востока", на которой регионы Дальнего Востока представят свой экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.
Выставка "Улица Дальнего Востока" будет работать на набережной бухты Аякс 2–7 сентября. 2–4 сентября она будет доступна только для участников форума, 5–6 сентября ее смогут посетить жители и гости Владивостока, 7 сентября запланирован социальный день. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.
В рамках культурной программы также планируется создание сквера реликтовых деревьев Дальнего Востока на территории набережной ДВФУ.
Более подробно с культурной программой можно ознакомиться на официальном сайте.
 
ВладивостокАнтон КобяковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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