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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746098367.html
В Югре откроют пункты вакцинации, работающие до позднего вечера
В Югре откроют пункты вакцинации, работающие до позднего вечера - РИА Новости, 17.08.2021
В Югре откроют пункты вакцинации, работающие до позднего вечера
Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры откроют в каждом муниципалитете как минимум один пункт вакцинации от коронавируса, который будет работать до... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:43
2021-08-17T15:43
ханты-мансийский автономный округ
общество
наталья комарова
здоровье - общество
коронавирусы
ханты-мансийский автономный округ
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры откроют в каждом муниципалитете как минимум один пункт вакцинации от коронавируса, который будет работать до позднего вечера, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова."Департаменту здравоохранения автономного округа обеспечить работу на территории каждого муниципального образования автономного округа как минимум одного пункта вакцинации, (работающего) до 22 часов", - сказала Комарова в ходе заседания оперативного штаба.Также она поручила депздраву организовать выездные бригады для вакцинации работников субъектов малого и среднего предпринимательства и других трудовых коллективов при поступлении их заявок в медучреждения на 10 и более человек.Как уточнила губернатор, всего в регион поступило 590,8 тысячи компонентов вакцины, из них 15 тысяч – с 11 по 17 августа. Привиты первым компонентом 511,5 тысяч человек, завершили вакцинацию 444,2 тысячи человек. План по вакцинации населения Югры выполнен на 67,7%, подчеркнула Комарова.По последним данным, всего с начала пандемии в Югре зарегистрированы 68,3 тысячи случаев COVID-19, выписаны после лечения 64,3 тысячи пациентов, скончался 1021 человек.
https://ria.ru/20210809/internet-1745079583.html
https://ria.ru/20210804/teplokhod-1744282568.html
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общество, наталья комарова, здоровье - общество, коронавирусы, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:43 17.08.2021
 
В Югре откроют пункты вакцинации, работающие до позднего вечера

Губернатор Югры Комарова: в муниципалитетах откроют пункты вакцинации, работающие до позднего вечера

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры откроют в каждом муниципалитете как минимум один пункт вакцинации от коронавируса, который будет работать до позднего вечера, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова.
"Департаменту здравоохранения автономного округа обеспечить работу на территории каждого муниципального образования автономного округа как минимум одного пункта вакцинации, (работающего) до 22 часов", - сказала Комарова в ходе заседания оперативного штаба.
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Также она поручила депздраву организовать выездные бригады для вакцинации работников субъектов малого и среднего предпринимательства и других трудовых коллективов при поступлении их заявок в медучреждения на 10 и более человек.
Как уточнила губернатор, всего в регион поступило 590,8 тысячи компонентов вакцины, из них 15 тысяч – с 11 по 17 августа. Привиты первым компонентом 511,5 тысяч человек, завершили вакцинацию 444,2 тысячи человек. План по вакцинации населения Югры выполнен на 67,7%, подчеркнула Комарова.
По последним данным, всего с начала пандемии в Югре зарегистрированы 68,3 тысячи случаев COVID-19, выписаны после лечения 64,3 тысячи пациентов, скончался 1021 человек.
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