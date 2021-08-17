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Мурашко оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в отдаленных регионах
Мурашко оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в отдаленных регионах - РИА Новости, 17.08.2021
Мурашко оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в отдаленных регионах
Регионы, где снижается заболеваемость коронавирусом, должны направить все мобильные медкомплексы в отдаленные территории для вакцинации от COVID-19, заявил... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:20
2021-08-17T14:20
2021-08-17T14:20
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Регионы, где снижается заболеваемость коронавирусом, должны направить все мобильные медкомплексы в отдаленные территории для вакцинации от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад, должны направить все мобильные медицинские комплексы в отдаленные сельские территории, а также в места расположения дачных участков для проведения вакцинации от коронавируса и диспансеризации граждан из групп риска", - сказал Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.Он отметил, что важнейшей задачей для системы здравоохранения на сегодняшний день является сохранение здоровья граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также имеющих хронические неинфекционные заболевания.
РИА Новости
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Мурашко оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в отдаленных регионах
Глава Минздрава Мурашко призвал регионы направить мобильные медкомплексы в отдаленные территории