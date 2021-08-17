https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746084400.html

Мурашко оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в отдаленных регионах

Мурашко оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в отдаленных регионах - РИА Новости, 17.08.2021

Мурашко оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в отдаленных регионах

Регионы, где снижается заболеваемость коронавирусом, должны направить все мобильные медкомплексы в отдаленные территории для вакцинации от COVID-19, заявил... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:20

2021-08-17T14:20

2021-08-17T14:20

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Регионы, где снижается заболеваемость коронавирусом, должны направить все мобильные медкомплексы в отдаленные территории для вакцинации от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад, должны направить все мобильные медицинские комплексы в отдаленные сельские территории, а также в места расположения дачных участков для проведения вакцинации от коронавируса и диспансеризации граждан из групп риска", - сказал Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.Он отметил, что важнейшей задачей для системы здравоохранения на сегодняшний день является сохранение здоровья граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также имеющих хронические неинфекционные заболевания.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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