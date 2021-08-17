https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746041370.html

Дополнительные пункты вакцинации для пожилых откроют в Вологде и Череповце

Дополнительные пункты вакцинации для пожилых откроют в Вологде и Череповце - РИА Новости, 17.08.2021

Дополнительные пункты вакцинации для пожилых откроют в Вологде и Череповце

Два дополнительных пункта вакцинации для пожилых жителей Вологды и Череповца старше 60 лет откроются во вторник, сообщил губернатор Олег Кувшинников на... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:38

2021-08-17T10:38

2021-08-17T10:38

вологодская область

олег кувшинников

вологда

череповец

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ВОЛОГДА, 17 авг – РИА Новости. Два дополнительных пункта вакцинации для пожилых жителей Вологды и Череповца старше 60 лет откроются во вторник, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области."Открывая дополнительные пункты вакцинации для наших старших, мы решаем вопрос безопасности. Ветераны, пенсионеры смогут вакцинироваться, не пересекаясь с другими возрастными группами вологжан. В Вологде такой пункт откроется в госпитале ветеранов войн, а в Череповце - в доме музыки и кино", - сказал Кувшинников.По данным на середину августа, более 80% умерших от COVID-19 в области составляют пациенты в возрасте старше 60 лет. При этом прививки от коронавируса сделали только 34% вологжан старше 60 лет.По информации главы региона, общее количество привитых от коронавируса вологжан составляет 46% от плана. Этот показатель несколько ниже среднероссийского.

https://ria.ru/20210816/fok-1745926991.html

вологда

череповец

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олег кувшинников, вологда, череповец