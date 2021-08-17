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Вологодская область
https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746041370.html
Дополнительные пункты вакцинации для пожилых откроют в Вологде и Череповце
Дополнительные пункты вакцинации для пожилых откроют в Вологде и Череповце - РИА Новости, 17.08.2021
Дополнительные пункты вакцинации для пожилых откроют в Вологде и Череповце
Два дополнительных пункта вакцинации для пожилых жителей Вологды и Череповца старше 60 лет откроются во вторник, сообщил губернатор Олег Кувшинников на... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:38
2021-08-17T10:38
вологодская область
олег кувшинников
вологда
череповец
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ВОЛОГДА, 17 авг – РИА Новости. Два дополнительных пункта вакцинации для пожилых жителей Вологды и Череповца старше 60 лет откроются во вторник, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области."Открывая дополнительные пункты вакцинации для наших старших, мы решаем вопрос безопасности. Ветераны, пенсионеры смогут вакцинироваться, не пересекаясь с другими возрастными группами вологжан. В Вологде такой пункт откроется в госпитале ветеранов войн, а в Череповце - в доме музыки и кино", - сказал Кувшинников.По данным на середину августа, более 80% умерших от COVID-19 в области составляют пациенты в возрасте старше 60 лет. При этом прививки от коронавируса сделали только 34% вологжан старше 60 лет.По информации главы региона, общее количество привитых от коронавируса вологжан составляет 46% от плана. Этот показатель несколько ниже среднероссийского.
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олег кувшинников, вологда, череповец
10:38 17.08.2021
 

Дополнительные пункты вакцинации для пожилых откроют в Вологде и Череповце

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОЛОГДА, 17 авг – РИА Новости. Два дополнительных пункта вакцинации для пожилых жителей Вологды и Череповца старше 60 лет откроются во вторник, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.
"Открывая дополнительные пункты вакцинации для наших старших, мы решаем вопрос безопасности. Ветераны, пенсионеры смогут вакцинироваться, не пересекаясь с другими возрастными группами вологжан. В Вологде такой пункт откроется в госпитале ветеранов войн, а в Череповце - в доме музыки и кино", - сказал Кувшинников.
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По данным на середину августа, более 80% умерших от COVID-19 в области составляют пациенты в возрасте старше 60 лет. При этом прививки от коронавируса сделали только 34% вологжан старше 60 лет.
По информации главы региона, общее количество привитых от коронавируса вологжан составляет 46% от плана. Этот показатель несколько ниже среднероссийского.
"Мы должны сделать все, чтобы увеличить темпы вакцинации. По рекомендации Министерства здравоохранения планка иммунизации повышена: к 1 ноября привить нужно 80% взрослого населения. В регионе работают 143 прививочных пункта, вакцины достаточно", – отметил Кувшинников.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковВологдаЧереповец
 
 
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