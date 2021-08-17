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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210817/vaktsina-1746132083.html
Вакцина Sinovac увеличивает риск лицевого паралича, заявили ученые
Вакцина Sinovac увеличивает риск лицевого паралича, заявили ученые - РИА Новости, 17.08.2021
Вакцина Sinovac увеличивает риск лицевого паралича, заявили ученые
Вакцина от коронавируса CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac, увеличивает риск возникновения временного паралича лицевого нерва, говорится в... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:45
2021-08-17T18:45
распространение коронавируса
гонконг
вакцины
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вакцина от коронавируса CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac, увеличивает риск возникновения временного паралича лицевого нерва, говорится в исследовании группы ученых из Гонконга, опубликованном в журнале Lancet.Группа ученых из Университета Гонконга обнаружила, что среди 100 тысяч человек, получивших вакцину CoronaVac, в течение первых 42 дней наблюдается на 4,8 больше случаев возникновения временного паралича лицевого нерва (паралича Белла)."Мы обнаружили повышенный риск возникновения паралича Белла после вакцинации CoronaVac", - говорится в тексте исследования.При этом ученые отметили, что вероятность возникновения подобного побочного эффекта остается низкой, и защитный эффект от вакцины CoronaVac намного превышает небольшой риск наступления паралича Белла. Даже в случае возникновения паралича в 90% случаев его можно вылечить в течение девяти месяцев, подчеркнули ученые.При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица, который приводит к временной потере контроля за лицевыми мышцами на пораженной стороне.
https://ria.ru/20210811/vaktsiny-1745030384.html
https://ria.ru/20210716/vaktsiny-1741473748.html
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гонконг, вакцины, коронавирус covid-19
18:45 17.08.2021
 
Вакцина Sinovac увеличивает риск лицевого паралича, заявили ученые

Ученые из Гонконга: вакцина Sinovac увеличивает риск возникновения временного лицевого паралича

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина СoronaVac китайской компании SinoVac
Вакцина СoronaVac китайской компании SinoVac - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вакцина от коронавируса CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac, увеличивает риск возникновения временного паралича лицевого нерва, говорится в исследовании группы ученых из Гонконга, опубликованном в журнале Lancet.
Группа ученых из Университета Гонконга обнаружила, что среди 100 тысяч человек, получивших вакцину CoronaVac, в течение первых 42 дней наблюдается на 4,8 больше случаев возникновения временного паралича лицевого нерва (паралича Белла).
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"Мы обнаружили повышенный риск возникновения паралича Белла после вакцинации CoronaVac", - говорится в тексте исследования.
При этом ученые отметили, что вероятность возникновения подобного побочного эффекта остается низкой, и защитный эффект от вакцины CoronaVac намного превышает небольшой риск наступления паралича Белла. Даже в случае возникновения паралича в 90% случаев его можно вылечить в течение девяти месяцев, подчеркнули ученые.
При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица, который приводит к временной потере контроля за лицевыми мышцами на пораженной стороне.
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