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На Украине заявили, что Меркель привезет Зеленскому ультиматумы от Путина

На Украине заявили, что Меркель привезет Зеленскому ультиматумы от Путина - РИА Новости, 17.08.2021

На Украине заявили, что Меркель привезет Зеленскому ультиматумы от Путина

Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Киев с "ультиматумами от Путина". Об этом он написал в... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:10

2021-08-17T16:10

2021-08-17T17:04

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Киев с "ультиматумами от Путина". Об этом он написал в колонке для "Главреда".Автор предположил, что немецкий лидер пообещает президенту Украины Владимиру Зеленскому некий теоретический минимальный транзит газа через страну, но без гарантий и в обмен на формулу Штайнмайера по Донбассу.По его мнению, поездка канцлера в Россию перед визитом на Украину — проявление "абсолютной наглости"."Нужно будет понимать, что она исполняет волю россиян", — считает политолог.Загородний рекомендовал Зеленскому отнестись к переговорам с канцлером спокойно, а также "накормить вкусным обедом либо ужином, выпить чаю и помахать ручкой"."На все обещания, которые дает уходящий канцлер, не стоит обращать внимания", — считает обозреватель.Самое главное сейчас для Киева — это визит украинского президента к Байдену, работа с конгрессом США, а также получение необходимого лобби в этой стране, убежден Загородний. С Германией Украина должна вести переговоры только после смены власти в этой стране, подытожил он.Для урегулирования конфликта в Донбассе были приняты Минские соглашения, которые подразумевают вывод всех вооруженных формирований, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Киев постоянно затягивает их выполнение и выдвигает противоречащие договоренностям инициативы. При этом ВСУ совместно с радикальными националистами продолжают регулярно обстреливать мирное население, разрушают инфраструктуру и экономику ДНР и ЛНР.Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обвинял Германию в том, что она не оказывает Киеву должную помощь. В свою очередь, глава немецкого МИД Хайко Маас отмечал, что поставки оружия для ВСУ не помогут решить конфликт в Донбассе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, германия, ангела меркель, владимир зеленский, донбасс, россия