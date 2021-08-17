16:10 17.08.2021 (обновлено: 17:04 17.08.2021)
На Украине заявили, что Меркель привезет Зеленскому ультиматумы от Путина
Украинский эксперт Загородний: Меркель прилетит в Киев с "ультиматумами от Путина"
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Киев с "ультиматумами от Путина". Об этом он написал в колонке для "Главреда".
Автор предположил, что немецкий лидер пообещает президенту Украины Владимиру Зеленскому некий теоретический минимальный транзит газа через страну, но без гарантий и в обмен на формулу Штайнмайера по Донбассу.
"Меркель приедет с предложениями, которые будут похожи на ультиматумы. <…> Это, по сути, согласование позиций в интересах Москвы и Берлина", — уверен эксперт.
"Нужно будет понимать, что она исполняет волю россиян", — считает политолог.
Загородний рекомендовал Зеленскому отнестись к переговорам с канцлером спокойно, а также "накормить вкусным обедом либо ужином, выпить чаю и помахать ручкой".
"На все обещания, которые дает уходящий канцлер, не стоит обращать внимания", — считает обозреватель.
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Самое главное сейчас для Киева — это визит украинского президента к Байдену, работа с конгрессом США, а также получение необходимого лобби в этой стране, убежден Загородний. С Германией Украина должна вести переговоры только после смены власти в этой стране, подытожил он.
Для урегулирования конфликта в Донбассе были приняты Минские соглашения, которые подразумевают вывод всех вооруженных формирований, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Киев постоянно затягивает их выполнение и выдвигает противоречащие договоренностям инициативы. При этом ВСУ совместно с радикальными националистами продолжают регулярно обстреливать мирное население, разрушают инфраструктуру и экономику ДНР и ЛНР.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обвинял Германию в том, что она не оказывает Киеву должную помощь. В свою очередь, глава немецкого МИД Хайко Маас отмечал, что поставки оружия для ВСУ не помогут решить конфликт в Донбассе.
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