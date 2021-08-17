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На Украине заявили, что Меркель привезет Зеленскому ультиматумы от Путина
На Украине заявили, что Меркель привезет Зеленскому ультиматумы от Путина - РИА Новости, 17.08.2021
На Украине заявили, что Меркель привезет Зеленскому ультиматумы от Путина
Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Киев с "ультиматумами от Путина". Об этом он написал в... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:10
2021-08-17T17:04
в мире
украина
германия
ангела меркель
владимир зеленский
донбасс
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Киев с "ультиматумами от Путина". Об этом он написал в колонке для "Главреда".Автор предположил, что немецкий лидер пообещает президенту Украины Владимиру Зеленскому некий теоретический минимальный транзит газа через страну, но без гарантий и в обмен на формулу Штайнмайера по Донбассу.По его мнению, поездка канцлера в Россию перед визитом на Украину — проявление "абсолютной наглости"."Нужно будет понимать, что она исполняет волю россиян", — считает политолог.Загородний рекомендовал Зеленскому отнестись к переговорам с канцлером спокойно, а также "накормить вкусным обедом либо ужином, выпить чаю и помахать ручкой"."На все обещания, которые дает уходящий канцлер, не стоит обращать внимания", — считает обозреватель.Самое главное сейчас для Киева — это визит украинского президента к Байдену, работа с конгрессом США, а также получение необходимого лобби в этой стране, убежден Загородний. С Германией Украина должна вести переговоры только после смены власти в этой стране, подытожил он.Для урегулирования конфликта в Донбассе были приняты Минские соглашения, которые подразумевают вывод всех вооруженных формирований, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Киев постоянно затягивает их выполнение и выдвигает противоречащие договоренностям инициативы. При этом ВСУ совместно с радикальными националистами продолжают регулярно обстреливать мирное население, разрушают инфраструктуру и экономику ДНР и ЛНР.Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обвинял Германию в том, что она не оказывает Киеву должную помощь. В свою очередь, глава немецкого МИД Хайко Маас отмечал, что поставки оружия для ВСУ не помогут решить конфликт в Донбассе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210816/begstvo-1745985738.html
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в мире, украина, германия, ангела меркель, владимир зеленский, донбасс, россия
16:10 17.08.2021 (обновлено: 17:04 17.08.2021)
 
На Украине заявили, что Меркель привезет Зеленскому ультиматумы от Путина

Украинский эксперт Загородний: Меркель прилетит в Киев с "ультиматумами от Путина"

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Киев с "ультиматумами от Путина". Об этом он написал в колонке для "Главреда".
Автор предположил, что немецкий лидер пообещает президенту Украины Владимиру Зеленскому некий теоретический минимальный транзит газа через страну, но без гарантий и в обмен на формулу Штайнмайера по Донбассу.
"Меркель приедет с предложениями, которые будут похожи на ультиматумы. <…> Это, по сути, согласование позиций в интересах Москвы и Берлина", — уверен эксперт.
По его мнению, поездка канцлера в Россию перед визитом на Украину — проявление "абсолютной наглости".
"Нужно будет понимать, что она исполняет волю россиян", — считает политолог.
Загородний рекомендовал Зеленскому отнестись к переговорам с канцлером спокойно, а также "накормить вкусным обедом либо ужином, выпить чаю и помахать ручкой".
"На все обещания, которые дает уходящий канцлер, не стоит обращать внимания", — считает обозреватель.
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Самое главное сейчас для Киева — это визит украинского президента к Байдену, работа с конгрессом США, а также получение необходимого лобби в этой стране, убежден Загородний. С Германией Украина должна вести переговоры только после смены власти в этой стране, подытожил он.
Для урегулирования конфликта в Донбассе были приняты Минские соглашения, которые подразумевают вывод всех вооруженных формирований, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Киев постоянно затягивает их выполнение и выдвигает противоречащие договоренностям инициативы. При этом ВСУ совместно с радикальными националистами продолжают регулярно обстреливать мирное население, разрушают инфраструктуру и экономику ДНР и ЛНР.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обвинял Германию в том, что она не оказывает Киеву должную помощь. В свою очередь, глава немецкого МИД Хайко Маас отмечал, что поставки оружия для ВСУ не помогут решить конфликт в Донбассе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 08:00
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