https://ria.ru/20210817/turtsiya-1746146352.html

Турция вряд ли выведет войска из Афганистана, считает эксперт

Турция вряд ли выведет войска из Афганистана, считает эксперт - РИА Новости, 17.08.2021

Турция вряд ли выведет войска из Афганистана, считает эксперт

Анкара вряд ли выведет свои войска из Афганистана, так как агрессивных действий против них не ожидается, заявил РИА Новости председатель группы дружбы... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T21:01

2021-08-17T21:01

2021-08-17T23:15

в мире

анкара

сша

талибан

мевлют чавушоглу

россия

захват власти в афганистане талибами

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АНТАКЬЯ, 17 авг – РИА Новости. Анкара вряд ли выведет свои войска из Афганистана, так как агрессивных действий против них не ожидается, заявил РИА Новости председатель группы дружбы парламентов Турции и Афганистана Ибрагим Айдын.Айдын считает, что нынешний "Талибан"* сильно отличается по поведению от группировки, руководившей Афганистаном 20 лет назад, использует не такие жесткие выражения и методами показывает, что изменился.По мнению депутата, даже сами талибы не ожидали, что смогут захватить большую часть страны с такой скоростью. Айдын считает, что США договорились с президентом Афганистана Ашрафом Гани, что он даст возможность прийти ко власти "Талибану"* в обмен на какие-то условия."Я думаю, что сейчас все в Афганистане происходит под контролем США, несмотря на их решение вывести войска. Вашингтон планирует контролировать страну без каких-либо трат и ищет пути использования "Талибана"*, - заявил Айдын.Депутат считает, что теперь мир "не позволит" талибам вести себя так же, как 20 лет назад."Турецкие войска останутся в Афганистане до конца и выполнят все свои задачи. Нет такой силы или стороны в Афганистане, которая могла бы агрессивно действовать против турецких войск или дипмиссий", - заявил Айдын.Говоря о переговорах об охране аэропорта Кабула турецкими войсками, Айдын заявил, что, скорее всего, этот вопрос исчез с повестки дня ввиду сложившейся за последние дни ситуации. Однако в случае формирования нового правительства и получения от него разрешения турецкие военные немедленно приступят к выполнению задачи.По мнению Айдына, Турция не может оставить Афганистан справляться с проблемами наедине, так как в этом случае столкнется с новой мощной волной миграции, ввиду этого Анкаре необходимо попытаться обеспечить мир в Афганистане.Турция поддерживает диалог со всеми сторонами конфликта в Афганистане, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210817/provaly-1746136054.html

https://ria.ru/20210817/sdelka-1746109517.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

анкара

сша

россия

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в мире, анкара, сша, талибан, мевлют чавушоглу, россия