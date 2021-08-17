21:01 17.08.2021 (обновлено: 23:15 17.08.2021)
Турция вряд ли выведет войска из Афганистана, считает эксперт
Эксперт Ибрагим Айдын высказался о вероятности вывода турецких войск из Афганистана
© AP Photo / Lefteris PitarakisОбстрел сирийской территории турецкими силами
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Айдын считает, что нынешний "Талибан"* сильно отличается по поведению от группировки, руководившей Афганистаном 20 лет назад, использует не такие жесткие выражения и методами показывает, что изменился.
По мнению депутата, даже сами талибы не ожидали, что смогут захватить большую часть страны с такой скоростью. Айдын считает, что США договорились с президентом Афганистана Ашрафом Гани, что он даст возможность прийти ко власти "Талибану"* в обмен на какие-то условия.
"Я думаю, что сейчас все в Афганистане происходит под контролем США, несмотря на их решение вывести войска. Вашингтон планирует контролировать страну без каких-либо трат и ищет пути использования "Талибана"*, - заявил Айдын.
Депутат считает, что теперь мир "не позволит" талибам вести себя так же, как 20 лет назад.
"Турецкие войска останутся в Афганистане до конца и выполнят все свои задачи. Нет такой силы или стороны в Афганистане, которая могла бы агрессивно действовать против турецких войск или дипмиссий", - заявил Айдын.
Говоря о переговорах об охране аэропорта Кабула турецкими войсками, Айдын заявил, что, скорее всего, этот вопрос исчез с повестки дня ввиду сложившейся за последние дни ситуации. Однако в случае формирования нового правительства и получения от него разрешения турецкие военные немедленно приступят к выполнению задачи.
По мнению Айдына, Турция не может оставить Афганистан справляться с проблемами наедине, так как в этом случае столкнется с новой мощной волной миграции, ввиду этого Анкаре необходимо попытаться обеспечить мир в Афганистане.
Турция поддерживает диалог со всеми сторонами конфликта в Афганистане, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая организация, запрещена в России
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