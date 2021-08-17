Названы самые востребованные у россиян курорты Турции

Македония сейчас принимает туристов из России. Виза не нужна, ПЦР-тесты не требуют. Правда, прямое авиасообщение между нашими странами не восстановлено, путешественники летят с пересадкой в Сербии.

"А вот чтобы попасть на самолет обратно в Россию, надо сдать анализ на коронавирус, — предупреждает гид Олег Можевин. — Но это просто: с утра делаешь, в обед получишь результат".