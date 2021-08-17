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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210817/turtsiya-1746074290.html
Названы самые востребованные у россиян курорты Турции
Названы самые востребованные у россиян курорты Турции - РИА Новости, 17.08.2021
Названы самые востребованные у россиян курорты Турции
Определены самые популярные у российских туристов в бархатный сезон турецкие курорты, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:16
2021-08-17T14:16
туризм
стамбул
турция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
аланья (город)
анталья (провинция)
белек
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Определены самые популярные у российских туристов в бархатный сезон турецкие курорты, сообщает АТОР.Большинство путешественников направляются в провинцию Анталья. Причем они отдыхают не только в самом городе, но и в Кемере, Сиде, Белеке, Аланье. Их выбирает 85 процентов туристов.Каждый десятый гость из России покупает путевку на курорты побережья Эгейского моря — в Бодрум, Фетхие, Мармарис. Каждый двадцатый — летит в Стамбул и посещает с экскурсиями Каппадокию и Месопотамию.Популярность городских и экскурсионных туров по Турции будет увеличиваться по мере завершения пляжного сезона, прогнозируют участники рынка.Кроме того, туроператоры рассказывают, что из направлений пляжного отдыха в Турции в 2021 году все более востребованной у россиян становится Аланья, отдых там дешевле, чем в Анталье. Хотя по прежнему две трети путешественников бронируют гостиницы категории пять звезд, четверть — четыре звезды.Средняя цена тура на курорты Антальи в бархатный сезон на двоих — около 120 тысяч рублей, в Даламан и Бодрум — примерно на десять тысяч рублей дороже.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
стамбул
турция
аланья (город)
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стамбул, турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), аланья (город), анталья (провинция), белек, бодрум, туризм, отдых в россии 2021 летом, отдых, кемер, маршруты, цены, пляжи, отдых на море
14:16 17.08.2021
 

Названы самые востребованные у россиян курорты Турции

© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Определены самые популярные у российских туристов в бархатный сезон турецкие курорты, сообщает АТОР.
Большинство путешественников направляются в провинцию Анталья. Причем они отдыхают не только в самом городе, но и в Кемере, Сиде, Белеке, Аланье. Их выбирает 85 процентов туристов.
Каждый десятый гость из России покупает путевку на курорты побережья Эгейского моря — в Бодрум, Фетхие, Мармарис. Каждый двадцатый — летит в Стамбул и посещает с экскурсиями Каппадокию и Месопотамию.
Популярность городских и экскурсионных туров по Турции будет увеличиваться по мере завершения пляжного сезона, прогнозируют участники рынка.
Отдых в районе Пунта-Кана Доминиканской Республики - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 08:00Туризм
Аналог Турции. Что нужно знать о Доминикане, которая открылась для россиян
Кроме того, туроператоры рассказывают, что из направлений пляжного отдыха в Турции в 2021 году все более востребованной у россиян становится Аланья, отдых там дешевле, чем в Анталье. Хотя по прежнему две трети путешественников бронируют гостиницы категории пять звезд, четверть — четыре звезды.
Средняя цена тура на курорты Антальи в бархатный сезон на двоих — около 120 тысяч рублей, в Даламан и Бодрум — примерно на десять тысяч рублей дороже.
Без визы и ПЦР-тестов. Что ждет россиян в Северной Македонии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Македония сейчас принимает туристов из России. Виза не нужна, ПЦР-тесты не требуют. Правда, прямое авиасообщение между нашими странами не восстановлено, путешественники летят с пересадкой в Сербии.

"А вот чтобы попасть на самолет обратно в Россию, надо сдать анализ на коронавирус, — предупреждает гид Олег Можевин. — Но это просто: с утра делаешь, в обед получишь результат".

Центр города Скопье
1 из 13

Македония сейчас принимает туристов из России. Виза не нужна, ПЦР-тесты не требуют. Правда, прямое авиасообщение между нашими странами не восстановлено, путешественники летят с пересадкой в Сербии.

"А вот чтобы попасть на самолет обратно в Россию, надо сдать анализ на коронавирус, — предупреждает гид Олег Можевин. — Но это просто: с утра делаешь, в обед получишь результат".

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / silverjohn

Самолет прилетает в столицу — Скопье, расположенную на двух берегах реки Вардар. Каменным мостом город разделен на две части — европейскую и азиатскую, объясняет Можевин. "В "Европе" ходят в масках, в "Азии" без, и никто это не контролирует", — говорит он.

А еще в Скопье самый большой на Балканах базар. Есть "золотая улица", где можно купить необычные украшения и платья ручной работы.

Старый каменный мост в Скопье, Македония
2 из 13

Самолет прилетает в столицу — Скопье, расположенную на двух берегах реки Вардар. Каменным мостом город разделен на две части — европейскую и азиатскую, объясняет Можевин. "В "Европе" ходят в масках, в "Азии" без, и никто это не контролирует", — говорит он.

А еще в Скопье самый большой на Балканах базар. Есть "золотая улица", где можно купить необычные украшения и платья ручной работы.

© Depositphotos / silverjohn
© Depositphotos / bloodua

Скопье — музей под отрытым небом, рассказывает гид Ирина Стефковска. Гордость города — крепость Кале VI века. На ее территории нашли монеты времен Александра Македонского, сохранились фундаменты древних построек. Там хорошо погулять — есть парк, мощеные дорожки, скамейки, фонари. Летом в цитадели устраивают концерты и спектакли. Приятный бонус — свободный вход.

Средневековая крепость Скопье, Македония
3 из 13

Скопье — музей под отрытым небом, рассказывает гид Ирина Стефковска. Гордость города — крепость Кале VI века. На ее территории нашли монеты времен Александра Македонского, сохранились фундаменты древних построек. Там хорошо погулять — есть парк, мощеные дорожки, скамейки, фонари. Летом в цитадели устраивают концерты и спектакли. Приятный бонус — свободный вход.

© Depositphotos / bloodua
© Depositphotos / wr7films@yaho.com

Недалеко от столицы — каньон Матка, одноименное озеро — старейшее искусственное в стране. Туда можно отправиться на полдня, полюбоваться красивыми видами и отведать свежей форели в одном из многочисленных ресторанов на берегу, говорит Олег Можевин. Еще он советует покататься на лодке.

А вот марш-бросок в пещеры — дело непростое, в жару — тяжело. В районе каньона их десять. Во Врело — два озера, множество сталактитов, один из которых из-за необычной формы прозвали "шишкой". Будьте острожнее — там много летучих мышей.

Рядом с каньоном — Андреевский монастырь, обители Святого Николая и Пресвятой Богородицы. Они построены в XIV-XVII веках. Туда стоит поехать, чтобы увидеть старинные фрески.

Каньон Матка
4 из 13

Недалеко от столицы — каньон Матка, одноименное озеро — старейшее искусственное в стране. Туда можно отправиться на полдня, полюбоваться красивыми видами и отведать свежей форели в одном из многочисленных ресторанов на берегу, говорит Олег Можевин. Еще он советует покататься на лодке.

А вот марш-бросок в пещеры — дело непростое, в жару — тяжело. В районе каньона их десять. Во Врело — два озера, множество сталактитов, один из которых из-за необычной формы прозвали "шишкой". Будьте острожнее — там много летучих мышей.

Рядом с каньоном — Андреевский монастырь, обители Святого Николая и Пресвятой Богородицы. Они построены в XIV-XVII веках. Туда стоит поехать, чтобы увидеть старинные фрески.

© Depositphotos / wr7films@yaho.com
© Depositphotos / bloodua

Охридское озеро — самое глубокое и древнее на Балканах, находится под защитой ЮНЕСКО. Там чистые пляжи, комфортабельные отели и все условия для занятий водными видами спорта.

На восточном берегу — город Охрид. "Погуляйте по его улочкам, но на обед поезжайте на северо-запад, в одно из сел у границы с Албанией, например в Стругу, — рекомендует Олег Можевин. — Там вам подадут только что выловленную озерную рыбу. Вкусно и недорого".

Лебеди на озере Охрид в Македонии
5 из 13

Охридское озеро — самое глубокое и древнее на Балканах, находится под защитой ЮНЕСКО. Там чистые пляжи, комфортабельные отели и все условия для занятий водными видами спорта.

На восточном берегу — город Охрид. "Погуляйте по его улочкам, но на обед поезжайте на северо-запад, в одно из сел у границы с Албанией, например в Стругу, — рекомендует Олег Можевин. — Там вам подадут только что выловленную озерную рыбу. Вкусно и недорого".

© Depositphotos / bloodua
© Depositphotos / A1804

В Плаошнике — историческом центре Охрида — сейчас идут археологические раскопки. Основная часть территории — монастырь Святого Пантелеймона, возведенный на месте храма 893 года. Через стеклянный пол можно увидеть его руины, фрагменты старого пола.

Плаошник
6 из 13

В Плаошнике — историческом центре Охрида — сейчас идут археологические раскопки. Основная часть территории — монастырь Святого Пантелеймона, возведенный на месте храма 893 года. Через стеклянный пол можно увидеть его руины, фрагменты старого пола.

© Depositphotos / A1804
CC BY 3.0 / Pudelek (Marcin Szala) /

В 2007-м на дне Охридского озера обнаружили остатки древнего славянского поселения на сваях. Его отреставрировали, создав уникальный исторический парк — "Залив на костях" (во время раскопок нашли много скелетов домашних животных).

На осмотр хватит получаса. Больше времени понадобится, если захотите заняться дайвингом, рассказывает Ирина Стефковска.

Музей на воде Залив на костях
7 из 13

В 2007-м на дне Охридского озера обнаружили остатки древнего славянского поселения на сваях. Его отреставрировали, создав уникальный исторический парк — "Залив на костях" (во время раскопок нашли много скелетов домашних животных).

На осмотр хватит получаса. Больше времени понадобится, если захотите заняться дайвингом, рассказывает Ирина Стефковска.

CC BY 3.0 / Pudelek (Marcin Szala) /
CC BY 4.0 / Rašo /

Еще одна впечатляющая достопримечательность —Самуилова Твердыня: средневековая крепость на восточном берегу озера Охрид. Когда-то она защитила город от вражеских набегов. Сохранилась почти в первозданном виде.

Крепость царя Самуила в Охриде, Македония
8 из 13

Еще одна впечатляющая достопримечательность —Самуилова Твердыня: средневековая крепость на восточном берегу озера Охрид. Когда-то она защитила город от вражеских набегов. Сохранилась почти в первозданном виде.

CC BY 4.0 / Rašo /
CC BY-SA 3.0 / ДАБ /

Обязательно посетите уникальный каменный город Куклицу на севере страны. "Там почти полторы сотни фигур вулканического происхождения", — рассказывает Ирина Стефковска. Глыбы веками подвергались эрозии и стали похожи на причудливых кукол. Местные жители говорят, что каждые пять-семь лет появляются новые.

Каменный город Куклица
9 из 13

Обязательно посетите уникальный каменный город Куклицу на севере страны. "Там почти полторы сотни фигур вулканического происхождения", — рассказывает Ирина Стефковска. Глыбы веками подвергались эрозии и стали похожи на причудливых кукол. Местные жители говорят, что каждые пять-семь лет появляются новые.

CC BY-SA 3.0 / ДАБ /
CC BY-SA 3.0 / Vaurien / Šarena_Džamija mosque, Tetovo, Republic of Macedonia

"В городе Тетово живут албанцы и косовары. Там приятно погулять, выпить кофе и посетить Пеструю мечеть, которую называют еще Шарена Джамия, — говорит Олег Можевин. — Настоятель приглашает в гости, много рассказывает о достопримечательности".

Она построена в 1438 году. Рядом — турецкая баня, весь двор — в цветах.

Стены храма украшены яркой цветочной росписью — не только геометрические и растительные узоры, но и пейзажи.

Пестрая мечеть (Шарена Джамия) в Тетово
10 из 13

"В городе Тетово живут албанцы и косовары. Там приятно погулять, выпить кофе и посетить Пеструю мечеть, которую называют еще Шарена Джамия, — говорит Олег Можевин. — Настоятель приглашает в гости, много рассказывает о достопримечательности".

Она построена в 1438 году. Рядом — турецкая баня, весь двор — в цветах.

Стены храма украшены яркой цветочной росписью — не только геометрические и растительные узоры, но и пейзажи.

CC BY-SA 3.0 / Vaurien / Šarena_Džamija mosque, Tetovo, Republic of Macedonia
CC BY-SA 3.0 / Rašo / Demir Kapija Canyon

Любителям хайкинга, трекинга и скалолазания лучше отправиться в район Демир-Капия, так называются и город, и ущелье. "Там есть лицензированные лагеря, инструкторы, которые водят туристов в горы", — пояснил Олег Можевин.

Ущелье Демир-Капия
11 из 13

Любителям хайкинга, трекинга и скалолазания лучше отправиться в район Демир-Капия, так называются и город, и ущелье. "Там есть лицензированные лагеря, инструкторы, которые водят туристов в горы", — пояснил Олег Можевин.

CC BY-SA 3.0 / Rašo / Demir Kapija Canyon
CC BY-SA 3.0 / Делфина /

Осоговский монастырь, основанный в XIV веке, расположен на границе с Болгарией. "В обители можно переночевать, — отмечает Олег Можевин. — А еще там отличная кухня".

Монастырь Святого Иоакима Осоговского
12 из 13

Осоговский монастырь, основанный в XIV веке, расположен на границе с Болгарией. "В обители можно переночевать, — отмечает Олег Можевин. — А еще там отличная кухня".

CC BY-SA 3.0 / Делфина /
CC BY-SA 4.0 / Наташа Величковска (cropped) /

Македония — винодельческая страна: стоит изучить местные погреба и энотеки.

Из местной кухни обязательно попробуйте "тавче гравче" (фасоль с молотым красным сладким перцем, запеченная в керамической посуде) и "кисели пиперки" (запеченные перцы с чесноком и петрушкой под уксусом и растительным маслом). Закажите плоскую котлету с сыром — "шарску плескавицу" — или свиные и куриные "увиячи" (кусок мяса, в который заворачивают сыр), советует Ирина Стефковска. А в Охриде обязательно нужно есть рыбу.

Тавче гравче
13 из 13

Македония — винодельческая страна: стоит изучить местные погреба и энотеки.

Из местной кухни обязательно попробуйте "тавче гравче" (фасоль с молотым красным сладким перцем, запеченная в керамической посуде) и "кисели пиперки" (запеченные перцы с чесноком и петрушкой под уксусом и растительным маслом). Закажите плоскую котлету с сыром — "шарску плескавицу" — или свиные и куриные "увиячи" (кусок мяса, в который заворачивают сыр), советует Ирина Стефковска. А в Охриде обязательно нужно есть рыбу.

CC BY-SA 4.0 / Наташа Величковска (cropped) /
1 из 13

Македония сейчас принимает туристов из России. Виза не нужна, ПЦР-тесты не требуют. Правда, прямое авиасообщение между нашими странами не восстановлено, путешественники летят с пересадкой в Сербии.

"А вот чтобы попасть на самолет обратно в Россию, надо сдать анализ на коронавирус, — предупреждает гид Олег Можевин. — Но это просто: с утра делаешь, в обед получишь результат".

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
2 из 13

Самолет прилетает в столицу — Скопье, расположенную на двух берегах реки Вардар. Каменным мостом город разделен на две части — европейскую и азиатскую, объясняет Можевин. "В "Европе" ходят в масках, в "Азии" без, и никто это не контролирует", — говорит он.

А еще в Скопье самый большой на Балканах базар. Есть "золотая улица", где можно купить необычные украшения и платья ручной работы.

© Depositphotos / silverjohn
3 из 13

Скопье — музей под отрытым небом, рассказывает гид Ирина Стефковска. Гордость города — крепость Кале VI века. На ее территории нашли монеты времен Александра Македонского, сохранились фундаменты древних построек. Там хорошо погулять — есть парк, мощеные дорожки, скамейки, фонари. Летом в цитадели устраивают концерты и спектакли. Приятный бонус — свободный вход.

© Depositphotos / bloodua
4 из 13

Недалеко от столицы — каньон Матка, одноименное озеро — старейшее искусственное в стране. Туда можно отправиться на полдня, полюбоваться красивыми видами и отведать свежей форели в одном из многочисленных ресторанов на берегу, говорит Олег Можевин. Еще он советует покататься на лодке.

А вот марш-бросок в пещеры — дело непростое, в жару — тяжело. В районе каньона их десять. Во Врело — два озера, множество сталактитов, один из которых из-за необычной формы прозвали "шишкой". Будьте острожнее — там много летучих мышей.

Рядом с каньоном — Андреевский монастырь, обители Святого Николая и Пресвятой Богородицы. Они построены в XIV-XVII веках. Туда стоит поехать, чтобы увидеть старинные фрески.

© Depositphotos / wr7films@yaho.com
5 из 13

Охридское озеро — самое глубокое и древнее на Балканах, находится под защитой ЮНЕСКО. Там чистые пляжи, комфортабельные отели и все условия для занятий водными видами спорта.

На восточном берегу — город Охрид. "Погуляйте по его улочкам, но на обед поезжайте на северо-запад, в одно из сел у границы с Албанией, например в Стругу, — рекомендует Олег Можевин. — Там вам подадут только что выловленную озерную рыбу. Вкусно и недорого".

© Depositphotos / bloodua
6 из 13

В Плаошнике — историческом центре Охрида — сейчас идут археологические раскопки. Основная часть территории — монастырь Святого Пантелеймона, возведенный на месте храма 893 года. Через стеклянный пол можно увидеть его руины, фрагменты старого пола.

© Depositphotos / A1804
7 из 13

В 2007-м на дне Охридского озера обнаружили остатки древнего славянского поселения на сваях. Его отреставрировали, создав уникальный исторический парк — "Залив на костях" (во время раскопок нашли много скелетов домашних животных).

На осмотр хватит получаса. Больше времени понадобится, если захотите заняться дайвингом, рассказывает Ирина Стефковска.

CC BY 3.0 / Pudelek (Marcin Szala) /
8 из 13

Еще одна впечатляющая достопримечательность —Самуилова Твердыня: средневековая крепость на восточном берегу озера Охрид. Когда-то она защитила город от вражеских набегов. Сохранилась почти в первозданном виде.

CC BY 4.0 / Rašo /
9 из 13

Обязательно посетите уникальный каменный город Куклицу на севере страны. "Там почти полторы сотни фигур вулканического происхождения", — рассказывает Ирина Стефковска. Глыбы веками подвергались эрозии и стали похожи на причудливых кукол. Местные жители говорят, что каждые пять-семь лет появляются новые.

CC BY-SA 3.0 / ДАБ /
10 из 13

"В городе Тетово живут албанцы и косовары. Там приятно погулять, выпить кофе и посетить Пеструю мечеть, которую называют еще Шарена Джамия, — говорит Олег Можевин. — Настоятель приглашает в гости, много рассказывает о достопримечательности".

Она построена в 1438 году. Рядом — турецкая баня, весь двор — в цветах.

Стены храма украшены яркой цветочной росписью — не только геометрические и растительные узоры, но и пейзажи.

CC BY-SA 3.0 / Vaurien / Šarena_Džamija mosque, Tetovo, Republic of Macedonia
11 из 13

Любителям хайкинга, трекинга и скалолазания лучше отправиться в район Демир-Капия, так называются и город, и ущелье. "Там есть лицензированные лагеря, инструкторы, которые водят туристов в горы", — пояснил Олег Можевин.

CC BY-SA 3.0 / Rašo / Demir Kapija Canyon
12 из 13

Осоговский монастырь, основанный в XIV веке, расположен на границе с Болгарией. "В обители можно переночевать, — отмечает Олег Можевин. — А еще там отличная кухня".

CC BY-SA 3.0 / Делфина /
13 из 13

Македония — винодельческая страна: стоит изучить местные погреба и энотеки.

Из местной кухни обязательно попробуйте "тавче гравче" (фасоль с молотым красным сладким перцем, запеченная в керамической посуде) и "кисели пиперки" (запеченные перцы с чесноком и петрушкой под уксусом и растительным маслом). Закажите плоскую котлету с сыром — "шарску плескавицу" — или свиные и куриные "увиячи" (кусок мяса, в который заворачивают сыр), советует Ирина Стефковска. А в Охриде обязательно нужно есть рыбу.

CC BY-SA 4.0 / Наташа Величковска (cropped) /
 
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