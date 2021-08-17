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Туризм
https://ria.ru/20210817/turisty-1746144483.html
С горного перевала в Абхазии эвакуировали двух россиян с переломами ног
С горного перевала в Абхазии эвакуировали двух россиян с переломами ног - РИА Новости, 17.08.2021
С горного перевала в Абхазии эвакуировали двух россиян с переломами ног
Вертолет МЧС Абхазии эвакуировал с горного перевала Химса двух россиян с переломами ног, сообщает пресс-служба ведомства во вторник. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T20:37
2021-08-17T20:37
туризм
сухум
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-2
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СУХУМ, 17 авг - РИА Новости. Вертолет МЧС Абхазии эвакуировал с горного перевала Химса двух россиян с переломами ног, сообщает пресс-служба ведомства во вторник."Вертолет Ми-2 МЧС Абхазии эвакуировал с перевала Химса двух российских туристов с переломами ног. Денис Трунов и Варвара Разина были доставлены спасателями в Республиканскую больницу города Сухум утром 17 августа", - говорится в сообщении.Уточняется, что российская туристическая группа, состоящая из 14 человек, находится на перевале Химса около двух недель. Туристы обратились к абхазским спасателям с просьбой об эвакуации двоих своих товарищей. "Это уже третья группа туристов в этом году, чей маршрут проходит по перевалу Химса, и которой понадобилась экстренная помощь", - уточнили в пресс-службе.В ведомстве подчеркивают, что, несмотря на предупреждения МЧС республики о крайней сложности и опасности данного туристического маршрута, озвученные руководством спасательного ведомства, в том числе и через средства массовой информации, перевал Химса продолжает оставаться местом притяжения немалого числа туристов, приезжающих в Абхазию.
https://ria.ru/20210810/turisty-1745258895.html
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сухум, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-2, мчс абхазии
20:37 17.08.2021
 
С горного перевала в Абхазии эвакуировали двух россиян с переломами ног

Вертолет МЧС Абхазии эвакуировал с горного перевала двух россиян с переломами ног

© МЧС Республики АбхазияСотрудники МЧС Абхазии во время поисков жителя Москвы, заблудившегося в горах. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС Абхазии во время поисков жителя Москвы, заблудившегося в горах. Стоп-кадр видео
© МЧС Республики Абхазия
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СУХУМ, 17 авг - РИА Новости. Вертолет МЧС Абхазии эвакуировал с горного перевала Химса двух россиян с переломами ног, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.
"Вертолет Ми-2 МЧС Абхазии эвакуировал с перевала Химса двух российских туристов с переломами ног. Денис Трунов и Варвара Разина были доставлены спасателями в Республиканскую больницу города Сухум утром 17 августа", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС Абхазии - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
10 августа, 19:59Туризм
С горного перевала в Абхазии эвакуировали российских туристов
Уточняется, что российская туристическая группа, состоящая из 14 человек, находится на перевале Химса около двух недель. Туристы обратились к абхазским спасателям с просьбой об эвакуации двоих своих товарищей. "Это уже третья группа туристов в этом году, чей маршрут проходит по перевалу Химса, и которой понадобилась экстренная помощь", - уточнили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркивают, что, несмотря на предупреждения МЧС республики о крайней сложности и опасности данного туристического маршрута, озвученные руководством спасательного ведомства, в том числе и через средства массовой информации, перевал Химса продолжает оставаться местом притяжения немалого числа туристов, приезжающих в Абхазию.
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ТуризмСухумАбхазияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-2МЧС Абхазии
 
 
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