https://ria.ru/20210817/turisty-1746083057.html

На Камчатке два туриста сорвались с вулкана

На Камчатке два туриста сорвались с вулкана - РИА Новости, 17.08.2021

На Камчатке два туриста сорвались с вулкана

Два туриста сорвались со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:13

2021-08-17T14:13

2021-08-17T17:41

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг — РИА Новости. Два туриста сорвались со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС."С наступлением светлого времени суток и при благоприятных погодных условиях запланирован вылет спасателей к месту происшествия", — рассказали в ведомстве.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий из действующих в Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.

https://ria.ru/20210806/alpinist-1744626354.html

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета ми-8 в камчатском крае