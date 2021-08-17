https://ria.ru/20210817/turisty-1746083057.html
На Камчатке два туриста сорвались с вулкана
На Камчатке два туриста сорвались с вулкана - РИА Новости, 17.08.2021
На Камчатке два туриста сорвались с вулкана
Два туриста сорвались со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:13
2021-08-17T14:13
2021-08-17T17:41
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг — РИА Новости. Два туриста сорвались со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС."С наступлением светлого времени суток и при благоприятных погодных условиях запланирован вылет спасателей к месту происшествия", — рассказали в ведомстве.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий из действующих в Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
https://ria.ru/20210806/alpinist-1744626354.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
14:13 17.08.2021 (обновлено: 17:41 17.08.2021)
На Камчатке два туриста сорвались с вулкана
Два туриста сорвались со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке