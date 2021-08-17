https://ria.ru/20210817/trutnev-1746057053.html

Трутнев посоветовал новому мэру Владивостока любить город

Трутнев посоветовал новому мэру Владивостока любить город - РИА Новости, 17.08.2021

Трутнев посоветовал новому мэру Владивостока любить город

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пожелал новому мэру Владивостока Константину Шестакову любить город, а также отметил, что... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:00

2021-08-17T12:00

2021-08-17T12:00

владивосток

юрий трутнев

олег кожемяко

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пожелал новому мэру Владивостока Константину Шестакову любить город, а также отметил, что впервые он увидел изменения в столице Приморья.Депутаты думы Владивостока в июле по результатам конкурса выбрали мэром Константина Шестакова, который был и.о. главы города с мая. Экс-глава города Олег Гуменюк написал заявление об уходе с поста с 19 мая после того, как Трутнев по итогам поездки по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит."С удовольствием дам практический совет, очень простой - любить город", — сказал Трутнев на брифинге.Как отметил вице-премьер, сегодня он в первый раз, проезжая по Владивостоку, увидел изменения."Я точно не готов сказать, что все, картинка сменилась и стала замечательной. Но я вижу это движение. Я вижу, что новый мэр показывает мне с настроением, что ему это самому нравится. Вы знаете, что я бы хотел добавить к пожеланиям, что мэр Владивостока - это почти расстрельная должность. Так традиции складываются, что у мэров города Владивостока очень трудная судьба. Я хочу новому главе города пожелать, чтобы его судьба сложилась хорошо, чтобы его работу оценили и почувствовали владивостокцы. А мы будем за этим приглядывать и помогать", — сказал вице-премьер.Ранее Трутнев заявлял, что Владивосток, прежде всего, надо сделать комфортным для проживания, это повысит его туристическую привлекательность. Он отмечал, что решения по этому вопросу могут прозвучать на Восточном экономическом форуме.

https://ria.ru/20210816/kurily-1745925519.html

владивосток

дальний восток

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владивосток, юрий трутнев, олег кожемяко, дальний восток