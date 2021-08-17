Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/taktika-1746144760.html
На Украине захотели применить тактику талибов в войне с Россией
На Украине захотели применить тактику талибов в войне с Россией - РИА Новости, 17.08.2021
На Украине захотели применить тактику талибов в войне с Россией
Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев призвал изучить тактику "Талибана"* для применения в потенциальном конфликте с Москвой. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T20:41
2021-08-17T21:18
в мире
украина
сша
талибан
владимир зеленский
петр порошенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745958383_0:414:2304:1710_1920x0_80_0_0_67fe4a4dabc51d745f8d4adf3049ae0a.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев призвал изучить тактику "Талибана"* для применения в потенциальном конфликте с Москвой.Политик также предложил Киеву созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы проанализировать происходящее в Афганистане с точки зрения политической и экономической безопасности Украины.По его мнению, провал статуса Кабула как особого союзника США нивелирует символизм и значение аналогичного соглашения для Киева. При этом первой "жертвой" событий в Южной Азии станет саммит "Крымской платформы" 23 августа, считает Елисеев. У мировых лидеров в головах будет не вопрос о принадлежности российского полуострова, а проблемы Афганистана, в котором к власти пришли боевики, уточнил он.Кроме того, падение прозападного правительства в Кабуле грозит снижением международного внимания к Украине, а также может бросить тень на результаты визита президента страны Владимира Зеленского в Штаты, заключил советник Порошенко.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели из-за наступления талибов на крупные города на фоне вывода американской армии из страны. В воскресенье, 15 августа, стало известно, что боевики взяли под контроль все погранпереходы и столицу государства — Кабул. Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил Вооруженные силы и правительство Афганистана в неспособности и нежелании сражаться за самих себя. По его словам, Америка не должна принимать участия в конфликте, в котором не хотят воевать сами афганцы. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов также отметил, что местные силовики сдали оружие без боя, а Министерство обороны и спецслужбы Афганистана распустились по требованию талибов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210816/begstvo-1745985738.html
https://ria.ru/20210817/provaly-1746136054.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745958383_0:198:2304:1926_1920x0_80_0_0_7a0bb6a2fd9f597b74e0588e92924568.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, талибан, владимир зеленский, петр порошенко, россия
20:41 17.08.2021 (обновлено: 21:18 17.08.2021)
 
На Украине захотели применить тактику талибов в войне с Россией

Советник Порошенко Елисеев захотел применить тактику талибов в войне с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевик движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев призвал изучить тактику "Талибана"* для применения в потенциальном конфликте с Москвой.

"Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками для их использования в противодействии российским войскам", — приводит пресс-служба партии "Европейская солидарность" слова Елисеева.

Политик также предложил Киеву созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы проанализировать происходящее в Афганистане с точки зрения политической и экономической безопасности Украины.
По его мнению, провал статуса Кабула как особого союзника США нивелирует символизм и значение аналогичного соглашения для Киева. При этом первой "жертвой" событий в Южной Азии станет саммит "Крымской платформы" 23 августа, считает Елисеев. У мировых лидеров в головах будет не вопрос о принадлежности российского полуострова, а проблемы Афганистана, в котором к власти пришли боевики, уточнил он.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 18:57
На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана
Кроме того, падение прозападного правительства в Кабуле грозит снижением международного внимания к Украине, а также может бросить тень на результаты визита президента страны Владимира Зеленского в Штаты, заключил советник Порошенко.
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели из-за наступления талибов на крупные города на фоне вывода американской армии из страны. В воскресенье, 15 августа, стало известно, что боевики взяли под контроль все погранпереходы и столицу государства — Кабул. Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил Вооруженные силы и правительство Афганистана в неспособности и нежелании сражаться за самих себя. По его словам, Америка не должна принимать участия в конфликте, в котором не хотят воевать сами афганцы. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов также отметил, что местные силовики сдали оружие без боя, а Министерство обороны и спецслужбы Афганистана распустились по требованию талибов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 19:11
Стало известно об "ошеломляющих" провалах США в Афганистане
 
В миреУкраинаСШАТалибанВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния