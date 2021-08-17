https://ria.ru/20210817/taktika-1746144760.html

На Украине захотели применить тактику талибов в войне с Россией

На Украине захотели применить тактику талибов в войне с Россией - РИА Новости, 17.08.2021

На Украине захотели применить тактику талибов в войне с Россией

Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев призвал изучить тактику "Талибана"* для применения в потенциальном конфликте с Москвой. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T20:41

2021-08-17T20:41

2021-08-17T21:18

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев призвал изучить тактику "Талибана"* для применения в потенциальном конфликте с Москвой.Политик также предложил Киеву созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы проанализировать происходящее в Афганистане с точки зрения политической и экономической безопасности Украины.По его мнению, провал статуса Кабула как особого союзника США нивелирует символизм и значение аналогичного соглашения для Киева. При этом первой "жертвой" событий в Южной Азии станет саммит "Крымской платформы" 23 августа, считает Елисеев. У мировых лидеров в головах будет не вопрос о принадлежности российского полуострова, а проблемы Афганистана, в котором к власти пришли боевики, уточнил он.Кроме того, падение прозападного правительства в Кабуле грозит снижением международного внимания к Украине, а также может бросить тень на результаты визита президента страны Владимира Зеленского в Штаты, заключил советник Порошенко.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели из-за наступления талибов на крупные города на фоне вывода американской армии из страны. В воскресенье, 15 августа, стало известно, что боевики взяли под контроль все погранпереходы и столицу государства — Кабул. Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил Вооруженные силы и правительство Афганистана в неспособности и нежелании сражаться за самих себя. По его словам, Америка не должна принимать участия в конфликте, в котором не хотят воевать сами афганцы. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов также отметил, что местные силовики сдали оружие без боя, а Министерство обороны и спецслужбы Афганистана распустились по требованию талибов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/begstvo-1745985738.html

https://ria.ru/20210817/provaly-1746136054.html

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в мире, украина, сша, талибан, владимир зеленский, петр порошенко, россия