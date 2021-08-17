20:41 17.08.2021 (обновлено: 21:18 17.08.2021)
На Украине захотели применить тактику талибов в войне с Россией
Советник Порошенко Елисеев захотел применить тактику талибов в войне с Россией
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев призвал изучить тактику "Талибана"* для применения в потенциальном конфликте с Москвой.
"Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками для их использования в противодействии российским войскам", — приводит пресс-служба партии "Европейская солидарность" слова Елисеева.
Политик также предложил Киеву созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы проанализировать происходящее в Афганистане с точки зрения политической и экономической безопасности Украины.
По его мнению, провал статуса Кабула как особого союзника США нивелирует символизм и значение аналогичного соглашения для Киева. При этом первой "жертвой" событий в Южной Азии станет саммит "Крымской платформы" 23 августа, считает Елисеев. У мировых лидеров в головах будет не вопрос о принадлежности российского полуострова, а проблемы Афганистана, в котором к власти пришли боевики, уточнил он.
16 августа, 18:57На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана
Кроме того, падение прозападного правительства в Кабуле грозит снижением международного внимания к Украине, а также может бросить тень на результаты визита президента страны Владимира Зеленского в Штаты, заключил советник Порошенко.
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели из-за наступления талибов на крупные города на фоне вывода американской армии из страны. В воскресенье, 15 августа, стало известно, что боевики взяли под контроль все погранпереходы и столицу государства — Кабул. Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил Вооруженные силы и правительство Афганистана в неспособности и нежелании сражаться за самих себя. По его словам, Америка не должна принимать участия в конфликте, в котором не хотят воевать сами афганцы. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов также отметил, что местные силовики сдали оружие без боя, а Министерство обороны и спецслужбы Афганистана распустились по требованию талибов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.