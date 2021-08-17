https://ria.ru/20210817/stsenariy-1746068384.html

Жириновский предостерег Украину от афганского сценария

Жириновский предостерег Украину от афганского сценария - РИА Новости, 17.08.2021

Жириновский предостерег Украину от афганского сценария

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что США следует уйти из всех стран мира, включая Украину, где может повториться афганский сценарий. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:57

2021-08-17T12:57

2021-08-17T17:14

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лдпр

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что США следует уйти из всех стран мира, включая Украину, где может повториться афганский сценарий."Американцам нужно вовремя сделать правильные выводы и убраться к черту изо всех стран мира. Трамп не допустил афганизации Сирии — молодец, начал выводить войска из Ирака, а Байден вывел солдат из Афганистана. Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бампер американских машин, уходящих на запад", — написал он в своем телеграм-канале.Жириновский отметил, что за поспешный вывод войск из Афганистана критиковать США не нужно, поскольку по-другому это сделать не получится."Теперь США нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своем дальнем берегу… Америка ушла из Афганистана и постепенно уйдет из всех стран, а к 2030 году превратится в новую Канаду или Австралию, и на планете станет тихо", — отметил он.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города и захватили власть в стране.Глава государства Ашраф Гани бежал. Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/begstvo-1745985738.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/bayden-1746043574.html

украина

сша

афганистан

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в мире, украина, сша, талибан, афганистан, владимир жириновский, лдпр, россия