12:57 17.08.2021 (обновлено: 17:14 17.08.2021)
Жириновский предостерег Украину от афганского сценария
Лидер ЛДПР Жириновский: США нужно уйти с Украины, чтобы там не повторился сценарий Афганистана
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной думы Российской Федерации
"Американцам нужно вовремя сделать правильные выводы и убраться к черту изо всех стран мира. Трамп не допустил афганизации Сирии — молодец, начал выводить войска из Ирака, а Байден вывел солдат из Афганистана. Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бампер американских машин, уходящих на запад", — написал он в своем телеграм-канале.
16 августа, 18:57На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана
Жириновский отметил, что за поспешный вывод войск из Афганистана критиковать США не нужно, поскольку по-другому это сделать не получится.
"Теперь США нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своем дальнем берегу… Америка ушла из Афганистана и постепенно уйдет из всех стран, а к 2030 году превратится в новую Канаду или Австралию, и на планете станет тихо", — отметил он.
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города и захватили власть в стране.
Глава государства Ашраф Гани бежал. Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.