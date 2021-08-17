https://ria.ru/20210817/stroitelstvo-1746092598.html

Надземный переход над железной дорогой построят в подмосковном Дедовске

Надземный переход над железной дорогой построят в подмосковном Дедовске - РИА Новости, 17.08.2021

Надземный переход над железной дорогой построят в подмосковном Дедовске

Надземный переход над железной дорогой построят в подмосковном Дедовске после обращения местных жителей к главе региона Андрею Воробьеву, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:18

2021-08-17T15:18

2021-08-17T15:18

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московская область (подмосковье)

дедовск

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Надземный переход над железной дорогой построят в подмосковном Дедовске после обращения местных жителей к главе региона Андрею Воробьеву, сообщает пресс-служба правительства области."В региональном бюджете мы уже предусмотрели средства на строительство надземного перехода. В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации на разработку проекта перехода, завершить которую планируется к концу этого года, а начать строительство в 2022 году", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.Надземный переход, который соединит улицы Гурьянова и Ногина будет остеклен и приспособлен для маломобильных групп населения.Ранее в Дедовске существовал наземный переход над железнодорожным переездом, который закрыли в 2020 году после строительства путепровода. Сейчас жители пользуются подземным переходом – он находится в 350 метрах от станции Дедовск и не имеет лифтов.

https://ria.ru/20210816/renovatsiya-1745915807.html

московская область (подмосковье)

дедовск

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московская область (подмосковье), дедовск