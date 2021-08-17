https://ria.ru/20210817/strategiya-1746028202.html

В ЕП заявили о планах России "заполнить политический вакуум" в Афганистане

В ЕП заявили о планах России "заполнить политический вакуум" в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021

В ЕП заявили о планах России "заполнить политический вакуум" в Афганистане

Депутаты Европарламента призвали Брюссель выработать новую стратегию по Афганистану, которая будет учитывать изменившуюся расстановку сил. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T08:36

2021-08-17T08:36

2021-08-17T09:29

захват власти в афганистане талибами

в мире

китай

пакистан

евросоюз

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Депутаты Европарламента призвали Брюссель выработать новую стратегию по Афганистану, которая будет учитывать изменившуюся расстановку сил.В их заявлении говорится, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум" в регионе. Депутаты также считают, что Пакистан, Иран и Индия "должны сыграть конструктивную роль" в Афганистане.Ситуацию обсудят сегодня главы МИД стран Евросоюза. Ожидается, что они попытаются выработать единую позицию.Захват власти в Афганистане талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента талибы провели наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец в Кабуле.Глава республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/posol-1746007876.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/bayden-1746025974.html

китай

пакистан

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в мире, китай, пакистан, евросоюз, европарламент