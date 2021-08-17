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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/stoltenberg-1746122231.html
Столтенберг заявил, что НАТО выполнила задачу в Афганистане
Столтенберг заявил, что НАТО выполнила задачу в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
Столтенберг заявил, что НАТО выполнила задачу в Афганистане
Присутствие сил НАТО в Афганистане, кроме прочего, преследовало цель победить террористическую группировку "Аль-Каида" *, и эта задача была выполнена, заявил на РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:48
2021-08-17T17:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
йенс столтенберг
талибан
афганистан
нато
аль-каида
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Присутствие сил НАТО в Афганистане, кроме прочего, преследовало цель победить террористическую группировку "Аль-Каида" *, и эта задача была выполнена, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг."НАТО остается сильным альянсом. Надо помнить, что наше присутствие в Афганистане объяснялось борьбой с терроризмом. Надо было победить "Аль-Каиду"*, и эта задача была выполнена благодаря нашей миссии в Афганистане", - сказал он.Столтенберг добавил, что одной из заслуг сил НАТО стало и то, что за последние 20 лет с территории Афганистана не было организовано ни одно террористическое нападение в странах-союзницах. "За последние два десятилетия не было террористических атак на территории союзников, организованных с территории Афганистана. Те, кто сейчас придет к власти, должны гарантировать, что террористы не вернутся", - заключил он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210817/stoltenberg-1746119210.html
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в мире, йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато, аль-каида, брюссель, россия
17:48 17.08.2021
 
Столтенберг заявил, что НАТО выполнила задачу в Афганистане

Генсек НАТО Столтенберг: НАТО в Афганистане выполнила задачу победить "Аль-Каиду"*

© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Присутствие сил НАТО в Афганистане, кроме прочего, преследовало цель победить террористическую группировку "Аль-Каида" *, и эта задача была выполнена, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО остается сильным альянсом. Надо помнить, что наше присутствие в Афганистане объяснялось борьбой с терроризмом. Надо было победить "Аль-Каиду"*, и эта задача была выполнена благодаря нашей миссии в Афганистане", - сказал он.
Боевик движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Столтенберг назвал виновных в "трагедии Афганистана"
Столтенберг добавил, что одной из заслуг сил НАТО стало и то, что за последние 20 лет с территории Афганистана не было организовано ни одно террористическое нападение в странах-союзницах. "За последние два десятилетия не было террористических атак на территории союзников, организованных с территории Афганистана. Те, кто сейчас придет к власти, должны гарантировать, что террористы не вернутся", - заключил он.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреЙенс СтолтенбергТалибанАфганистанНАТОАль-КаидаБрюссельРоссия
 
 
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