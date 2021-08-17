https://ria.ru/20210817/sotrudnichestvo-1746141000.html

Тверская область и "Роскосмос" будут сотрудничать по ряду новых проектов

Тверская область и "Роскосмос" будут сотрудничать по ряду новых проектов - РИА Новости, 17.08.2021

Тверская область и "Роскосмос" будут сотрудничать по ряду новых проектов

Тверская область и "Роскосмос" продолжат сотрудничество по ряду новых проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T19:54

2021-08-17T19:54

2021-08-17T19:54

тверская область

тверская область

дмитрий рогозин

роскосмос

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 17 авг – РИА Новости. Тверская область и "Роскосмос" продолжат сотрудничество по ряду новых проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник посетили Тверской вагоностроительный завод, где ознакомились с центром управления производством, вагоносборочным цехом, пообщались с коллективом.Как отметили в пресс-службе, Рогозин выразил благодарность правительству Тверской области, Тверскому вагонзаводу за плодотворное сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос".В 2019 году Верхневолжье выступило с инициативой стать пилотным регионом в использовании космического мониторинга в разных сферах, в том числе, для повышения контроля в лесном комплексе."У нас есть соглашение с "Роскосмосом", и сейчас в тестовом режиме совместно с МЧС России идёт большая работа по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров. Благодаря этому удаётся справляться с тушением пожаров и не допускать их распространения. Также мы достаточно существенно повысили контроль за работой лесозаготовителей в наших лесах. Высокие технологии "Роскосмоса" дают нам дополнительные возможности. Рассчитываем, что год за годом наше сотрудничество будет масштабироваться в интересах развития экономики Тверской области", - сказал Руденя.Как отметил, в свою очередь, глава "Роскосмоса", Тверская область – один из "регионов-активистов", которые применяют технологии госкорпорации.

https://ria.ru/20210729/modernizatsiya-1743496854.html

тверская область

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тверская область, дмитрий рогозин, роскосмос, игорь руденя