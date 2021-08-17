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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
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Тверская область и "Роскосмос" будут сотрудничать по ряду новых проектов
Тверская область и "Роскосмос" будут сотрудничать по ряду новых проектов - РИА Новости, 17.08.2021
Тверская область и "Роскосмос" будут сотрудничать по ряду новых проектов
Тверская область и "Роскосмос" продолжат сотрудничество по ряду новых проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T19:54
2021-08-17T19:54
тверская область
тверская область
дмитрий рогозин
роскосмос
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 17 авг – РИА Новости. Тверская область и "Роскосмос" продолжат сотрудничество по ряду новых проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник посетили Тверской вагоностроительный завод, где ознакомились с центром управления производством, вагоносборочным цехом, пообщались с коллективом.Как отметили в пресс-службе, Рогозин выразил благодарность правительству Тверской области, Тверскому вагонзаводу за плодотворное сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос".В 2019 году Верхневолжье выступило с инициативой стать пилотным регионом в использовании космического мониторинга в разных сферах, в том числе, для повышения контроля в лесном комплексе."У нас есть соглашение с "Роскосмосом", и сейчас в тестовом режиме совместно с МЧС России идёт большая работа по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров. Благодаря этому удаётся справляться с тушением пожаров и не допускать их распространения. Также мы достаточно существенно повысили контроль за работой лесозаготовителей в наших лесах. Высокие технологии "Роскосмоса" дают нам дополнительные возможности. Рассчитываем, что год за годом наше сотрудничество будет масштабироваться в интересах развития экономики Тверской области", - сказал Руденя.Как отметил, в свою очередь, глава "Роскосмоса", Тверская область – один из "регионов-активистов", которые применяют технологии госкорпорации.
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тверская область, дмитрий рогозин, роскосмос, игорь руденя
19:54 17.08.2021
 

Тверская область и "Роскосмос" будут сотрудничать по ряду новых проектов

© Фото пресс-службы правительства Тверской области Тверская область и "Роскосмос" будут сотрудничать по ряду новых проектов
Тверская область и Роскосмос будут сотрудничать по ряду новых проектов
© Фото пресс-службы правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 17 авг – РИА Новости. Тверская область и "Роскосмос" продолжат сотрудничество по ряду новых проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник посетили Тверской вагоностроительный завод, где ознакомились с центром управления производством, вагоносборочным цехом, пообщались с коллективом.
Как отметили в пресс-службе, Рогозин выразил благодарность правительству Тверской области, Тверскому вагонзаводу за плодотворное сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос".
В 2019 году Верхневолжье выступило с инициативой стать пилотным регионом в использовании космического мониторинга в разных сферах, в том числе, для повышения контроля в лесном комплексе.
"У нас есть соглашение с "Роскосмосом", и сейчас в тестовом режиме совместно с МЧС России идёт большая работа по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров. Благодаря этому удаётся справляться с тушением пожаров и не допускать их распространения. Также мы достаточно существенно повысили контроль за работой лесозаготовителей в наших лесах. Высокие технологии "Роскосмоса" дают нам дополнительные возможности. Рассчитываем, что год за годом наше сотрудничество будет масштабироваться в интересах развития экономики Тверской области", - сказал Руденя.
Как отметил, в свою очередь, глава "Роскосмоса", Тверская область – один из "регионов-активистов", которые применяют технологии госкорпорации.
"Мы договорились, что регион станет пилотным по реализации ряда новых проектов. Тверской вагоностроительный завод выполняет очень важные задачи в интересах "Роскосмоса". Планируем разворачивать в ближайшие годы программы в сфере орбитальной группировки - группировка наблюдения и связи. И сейчас мы обсудили вопрос о том, чтобы создать мобильную услугу для пользователей железных дорог – это постоянная связь в дороге и широкополосный доступ в интернет", - привели в пресс-службе слова Рогозина.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Тверская областьТверская областьДмитрий РогозинРоскосмосИгорь Руденя
 
 
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