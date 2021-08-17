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Калужская область будет развивать сотрудничество с Вьетнамом

Калужская область будет развивать сотрудничество с Вьетнамом - РИА Новости, 17.08.2021

Калужская область будет развивать сотрудничество с Вьетнамом

Вьетнам входит в пятерку ведущих зарубежных торговых партнеров Калужской области, и стороны намерены расширять сотрудничество, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:32

2021-08-17T16:32

2021-08-17T16:32

калужская область

экономика

сша

калужская область

вьетнам

владислав шапша

россия

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КАЛУГА, 17 авг – РИА Новости. Вьетнам входит в пятерку ведущих зарубежных торговых партнеров Калужской области, и стороны намерены расширять сотрудничество, сообщает правительство региона.Во вторник состоялась встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и чрезвычайного и полномочного посла Вьетнама в РФ Данг Минь Кхоя.Шапша отметил, что Калужскую область и республику Вьетнам последние годы объединяют крепкие экономические связи. "В прошлом году наш внешнеторговый оборот превысил 315 миллионов долларов США, всего за три года он вырос десятикратно. Вьетнам уверенно занимает пятое место среди ведущих зарубежных торговых партнеров региона. У нас есть возможности и дальше увеличивать этот показатель. Калужская область входит в десятку наиболее инвестиционно привлекательных регионов России", - подчеркнул Шапша.По словам губернатора, предприятия области заинтересованы в расширении партнерских связей с Вьетнамом. "Весьма актуальным является сотрудничество в сельском хозяйстве. В агропромышленном комплексе мы внедряем самые передовые технологии, строим новые предприятия", - подчеркнул губернатор. В качестве положительного примера такого сотрудничества с вьетнамской стороной он привел компанию ТН Milk, которая, по его словам, уже инвестировала около 2,5 миллиарда рублей в проект молочного животноводства и переработки молочной продукции.Глава региона также отметил перспективность развития контактов в образовательной сфере. "За 10 лет Обнинский институт атомной энергетики подготовил для Вьетнама свыше 350 специалистов-ядерщиков. Надеюсь, их знания пригодятся в случае реализации планов по строительству в вашей стране центра ядерной науки и технологий", - сказал он.В числе других важных направлений взаимовыгодного сотрудничества Шапша назвал туризм и молодежную политику.Данг Минь Кхой, в свою очередь, также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества. В числе ключевых направлений он назвал сельское хозяйство, развитие транспортного сообщения, образование и туризм. По мнению посла, Калужская область имеет выгодное географическое положение и хорошую логистическую инфраструктуру, высокий промышленный и научный потенциал.

https://ria.ru/20210812/remont-1745510492.html

https://ria.ru/20210811/retsept-1745332325.html

https://ria.ru/20210804/kaluga-1744410093.html

сша

калужская область

вьетнам

россия

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экономика, сша, калужская область, вьетнам, владислав шапша, россия