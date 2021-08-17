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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210817/siroty-1746100603.html
Почти 1,2 тысяч детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
Почти 1,2 тысяч детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 17.08.2021
Почти 1,2 тысяч детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
Почти 1,2 тысяч детей-сирот Подмосковья обрели семью с начала года, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Московской области Ирина... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:54
2021-08-17T15:54
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
жилье
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Почти 1,2 тысяч детей-сирот Подмосковья обрели семью с начала года, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.По словам зампреда областного правительства, всего в регионе насчитывается свыше 4 тысячи приемных семей, 107 из них создано в этом году."У нас 70 таких школ, обучение там уже прошли 1527 человек, а 343 из них уже взяли в семью ребенка из детского дома",– добавила Каклюгина.Согласно данным пресс-службы, в Московской области проживают свыше 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. Кроме этого, свыше 7,6 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.
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общество, московская область (подмосковье), жилье
15:54 17.08.2021
 

Почти 1,2 тысяч детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

© Depositphotos / KruchenkovaМногодетная семья в парке
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Depositphotos / Kruchenkova
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Почти 1,2 тысяч детей-сирот Подмосковья обрели семью с начала года, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.
По словам зампреда областного правительства, всего в регионе насчитывается свыше 4 тысячи приемных семей, 107 из них создано в этом году.

"С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1196 детей-сирот", — сказала Каклюгина.

По ее словам, вопросу устройства детей-сирот в семьи уделяется особое внимание. В Подмосковье работают школы приемных родителей, где потенциальные усыновители могут получить консультации психологов, юристов и педагогов.

"У нас 70 таких школ, обучение там уже прошли 1527 человек, а 343 из них уже взяли в семью ребенка из детского дома",– добавила Каклюгина.
Согласно данным пресс-службы, в Московской области проживают свыше 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. Кроме этого, свыше 7,6 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.
Школа - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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