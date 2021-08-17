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Почти 1,2 тысяч детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
Почти 1,2 тысяч детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 17.08.2021
Почти 1,2 тысяч детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
Почти 1,2 тысяч детей-сирот Подмосковья обрели семью с начала года, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Московской области Ирина... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:54
2021-08-17T15:54
2021-08-17T15:54
новости подмосковья
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Почти 1,2 тысяч детей-сирот Подмосковья обрели семью с начала года, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.По словам зампреда областного правительства, всего в регионе насчитывается свыше 4 тысячи приемных семей, 107 из них создано в этом году."У нас 70 таких школ, обучение там уже прошли 1527 человек, а 343 из них уже взяли в семью ребенка из детского дома",– добавила Каклюгина.Согласно данным пресс-службы, в Московской области проживают свыше 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. Кроме этого, свыше 7,6 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/shkola-1745953976.html
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общество, московская область (подмосковье), жилье