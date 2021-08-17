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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210817/sertifikaty-1746055626.html
Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID-19
Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2021
Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID-19
Минздрав России при поддержке МИД ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил глава... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:54
2021-08-17T13:40
распространение коронавируса
евросоюз
сергей лавров
россия
коронавирус covid-19
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Минздрав России при поддержке МИД ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил глава дипломатического ведомства Сергей Лавров.Министр подчеркнул, что Москва готова продолжать прагматичный диалог и рассчитывает, что с европейской стороны не будет затяжек "с признаком политизации".В Евросоюзе с 1 июля действует система COVID-сертификатов, которые выдаются привитым или переболевшим, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Законодательство позволяет Еврокомиссии признавать эквивалентность документов, выданных в других странах, в то же время такое решение не означает автоматического одобрения указанных в них вакцин. В августе Брюссель согласился принимать паспорта иммунизации, которые выдают в Сан-Марино, где доступна российская вакцина "Спутник V". В то же время в странах союза ее еще не зарегистрировали: препарат с марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарствам (ЕМА). Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставщик пока не предоставил "достаточно достоверных данных о безопасности", хотя Москва утверждает, что все документы уже есть в распоряжении регулятора.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее назвали "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в десятках стран с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
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евросоюз, сергей лавров, россия, коронавирус covid-19, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:54 17.08.2021 (обновлено: 13:40 17.08.2021)
 
Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID-19

Глава МИД Лавров: Минздрав и дипломаты ведут переговоры с ЕС по признанию COVID-сертификатов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ростовской области
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Минздрав России при поддержке МИД ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил глава дипломатического ведомства Сергей Лавров.
"Там вроде политическая воля продемонстрирована, продекламирована. Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить технологическую совместимость процедур", — сказал он на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
Министр подчеркнул, что Москва готова продолжать прагматичный диалог и рассчитывает, что с европейской стороны не будет затяжек "с признаком политизации".
В Евросоюзе с 1 июля действует система COVID-сертификатов, которые выдаются привитым или переболевшим, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Законодательство позволяет Еврокомиссии признавать эквивалентность документов, выданных в других странах, в то же время такое решение не означает автоматического одобрения указанных в них вакцин.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 08:43Распространение коронавируса
Чижов обвинил ЕС в политизации ситуации с российскими вакцинами
В августе Брюссель согласился принимать паспорта иммунизации, которые выдают в Сан-Марино, где доступна российская вакцина "Спутник V".
В то же время в странах союза ее еще не зарегистрировали: препарат с марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарствам (ЕМА). Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставщик пока не предоставил "достаточно достоверных данных о безопасности", хотя Москва утверждает, что все документы уже есть в распоряжении регулятора.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее назвали "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в десятках стран с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаЕвросоюзСергей ЛавровРоссияКоронавирус COVID-19Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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