11:54 17.08.2021 (обновлено: 13:40 17.08.2021)
Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID-19
Глава МИД Лавров: Минздрав и дипломаты ведут переговоры с ЕС по признанию COVID-сертификатов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ростовской области
КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Минздрав России при поддержке МИД ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил глава дипломатического ведомства Сергей Лавров.
"Там вроде политическая воля продемонстрирована, продекламирована. Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить технологическую совместимость процедур", — сказал он на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
Министр подчеркнул, что Москва готова продолжать прагматичный диалог и рассчитывает, что с европейской стороны не будет затяжек "с признаком политизации".
В Евросоюзе с 1 июля действует система COVID-сертификатов, которые выдаются привитым или переболевшим, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Законодательство позволяет Еврокомиссии признавать эквивалентность документов, выданных в других странах, в то же время такое решение не означает автоматического одобрения указанных в них вакцин.
В августе Брюссель согласился принимать паспорта иммунизации, которые выдают в Сан-Марино, где доступна российская вакцина "Спутник V".
В то же время в странах союза ее еще не зарегистрировали: препарат с марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарствам (ЕМА). Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставщик пока не предоставил "достаточно достоверных данных о безопасности", хотя Москва утверждает, что все документы уже есть в распоряжении регулятора.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее назвали "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в десятках стран с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).