https://ria.ru/20210817/sertifikaty-1746055626.html

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID-19

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2021

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID-19

Минздрав России при поддержке МИД ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил глава... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:54

2021-08-17T11:54

2021-08-17T13:40

распространение коронавируса

евросоюз

сергей лавров

россия

коронавирус covid-19

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Минздрав России при поддержке МИД ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил глава дипломатического ведомства Сергей Лавров.Министр подчеркнул, что Москва готова продолжать прагматичный диалог и рассчитывает, что с европейской стороны не будет затяжек "с признаком политизации".В Евросоюзе с 1 июля действует система COVID-сертификатов, которые выдаются привитым или переболевшим, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Законодательство позволяет Еврокомиссии признавать эквивалентность документов, выданных в других странах, в то же время такое решение не означает автоматического одобрения указанных в них вакцин. В августе Брюссель согласился принимать паспорта иммунизации, которые выдают в Сан-Марино, где доступна российская вакцина "Спутник V". В то же время в странах союза ее еще не зарегистрировали: препарат с марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарствам (ЕМА). Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставщик пока не предоставил "достаточно достоверных данных о безопасности", хотя Москва утверждает, что все документы уже есть в распоряжении регулятора.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее назвали "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в десятках стран с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).

https://ria.ru/20210804/vaktsiny-1744274037.html

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евросоюз, сергей лавров, россия, коронавирус covid-19, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)