https://ria.ru/20210817/sanktsii-1746151025.html

В Белом доме допустили введение санкций из-за событий в Афганистане

В Белом доме допустили введение санкций из-за событий в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021

В Белом доме допустили введение санкций из-за событий в Афганистане

Белый дом рассматривает возможность санкций в связи с необходимостью защиты гражданского населения в Афганистане, заявил помощник президента США по... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T22:11

2021-08-17T22:11

2021-08-17T22:24

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

россия

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Белый дом рассматривает возможность санкций в связи с необходимостью защиты гражданского населения в Афганистане, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Много защитных механизмов, очевидно, есть возможности, связанные с санкциями, международной изоляцией", - сказал Салливан на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какие у США есть инструменты для защиты гражданского населения в Афганистане и что Штаты могут сделать для этого. "Мы работаем над некоторыми возможностями сейчас", - добавил помощник президента.Он подчеркнул, что не хотел бы вдаваться в подробности, чтобы команда США могла общаться напрямую с движением "Талибан"*.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной неподконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/sallivan-1746148767.html

https://ria.ru/20210817/ssha-1746149629.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, россия, джейк салливан