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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/samolet-1746099090.html
Представитель "Талибана"* обвинил американцев в падении людей с самолета
Представитель "Талибана"* обвинил американцев в падении людей с самолета - РИА Новости, 17.08.2021
Представитель "Талибана"* обвинил американцев в падении людей с самолета
Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин обвинил США в гибели людей во время эвакуации из аэропорта Кабула. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:49
2021-08-17T16:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
сухейль шахин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин обвинил США в гибели людей во время эвакуации из аэропорта Кабула.Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского самолета, вылетающего из Кабула, падают люди — предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси."Это американцы должны были поддерживать безопасность, не допускать, чтобы все те люди вошли в аэропорт, а наших сил там не было. Мы не несем ответственность. Отвечали там они, это был их самолет, а не наш", — заявил Шахин в интервью телеканалу Sky News.По словам представителя движения, после того как талибы занялись "обеспечением безопасности аэропорта, такие происшествия перестали происходить".Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал. Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическое движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20210816/zakharova-1746003263.html
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Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю
В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, сухейль шахин
15:49 17.08.2021 (обновлено: 16:42 17.08.2021)
 
Представитель "Талибана"* обвинил американцев в падении людей с самолета

Представитель "Талибана"* Шахин: в падении людей с самолета, вылетевшего из Кабула, виновны США

Военный самолет ВВС США в аэропорту Кабула, Кадр видео
Военный самолет ВВС США в аэропорту Кабула, Кадр видео
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин обвинил США в гибели людей во время эвакуации из аэропорта Кабула.
Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского самолета, вылетающего из Кабула, падают люди — предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
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16 августа, 21:40Захват власти в Афганистане талибами
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"Это американцы должны были поддерживать безопасность, не допускать, чтобы все те люди вошли в аэропорт, а наших сил там не было. Мы не несем ответственность. Отвечали там они, это был их самолет, а не наш", — заявил Шахин в интервью телеканалу Sky News.
По словам представителя движения, после того как талибы занялись "обеспечением безопасности аэропорта, такие происшествия перестали происходить".
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическое движение, запрещенное в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанСухейль Шахин
 
 
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