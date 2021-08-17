https://ria.ru/20210817/samolet-1746099090.html

Представитель "Талибана"* обвинил американцев в падении людей с самолета

Представитель "Талибана"* обвинил американцев в падении людей с самолета - РИА Новости, 17.08.2021

Представитель "Талибана"* обвинил американцев в падении людей с самолета

Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин обвинил США в гибели людей во время эвакуации из аэропорта Кабула. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:49

2021-08-17T15:49

2021-08-17T16:42

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

сухейль шахин

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин обвинил США в гибели людей во время эвакуации из аэропорта Кабула.Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского самолета, вылетающего из Кабула, падают люди — предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси."Это американцы должны были поддерживать безопасность, не допускать, чтобы все те люди вошли в аэропорт, а наших сил там не было. Мы не несем ответственность. Отвечали там они, это был их самолет, а не наш", — заявил Шахин в интервью телеканалу Sky News.По словам представителя движения, после того как талибы занялись "обеспечением безопасности аэропорта, такие происшествия перестали происходить".Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал. Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическое движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20210816/zakharova-1746003263.html

кабул (город)

афганистан

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Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ. 2021-08-17T15:49 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, сухейль шахин