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Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК вредных веществ в Екатеринбурге
Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК вредных веществ в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.08.2021
Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК вредных веществ в Екатеринбурге
Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышений допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в ходе проверки данных о выбросе химикатов с опытного РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:22
2021-08-17T11:22
происшествия
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышений допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в ходе проверки данных о выбросе химикатов с опытного завода в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.Вечером в понедельник в МЧС поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в поселке Рудный Свердловской области. Для проверки информации о выбросе химикатов с опытного завода и установившегося после этого тумана на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории МЧС и Роспотребнадзора."Был произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе близлежащей жилой застройки на определение концентрации веществ: углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид, серной кислоты. Результаты лабораторных исследований показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ у близлежащей жилой застройки по измеренным показателям не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:22 17.08.2021
 
Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК вредных веществ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге не выявили превышения ПДК вредных веществ после сообщения о выбросе химикатов

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышений допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в ходе проверки данных о выбросе химикатов с опытного завода в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.
Вечером в понедельник в МЧС поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в поселке Рудный Свердловской области. Для проверки информации о выбросе химикатов с опытного завода и установившегося после этого тумана на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории МЧС и Роспотребнадзора.
"Был произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе близлежащей жилой застройки на определение концентрации веществ: углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид, серной кислоты. Результаты лабораторных исследований показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ у близлежащей жилой застройки по измеренным показателям не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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