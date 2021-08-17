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Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК вредных веществ в Екатеринбурге

Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК вредных веществ в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.08.2021

Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК вредных веществ в Екатеринбурге

Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышений допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в ходе проверки данных о выбросе химикатов с опытного РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:22

2021-08-17T11:22

2021-08-17T11:22

происшествия

екатеринбург

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышений допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в ходе проверки данных о выбросе химикатов с опытного завода в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.Вечером в понедельник в МЧС поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в поселке Рудный Свердловской области. Для проверки информации о выбросе химикатов с опытного завода и установившегося после этого тумана на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории МЧС и Роспотребнадзора."Был произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе близлежащей жилой застройки на определение концентрации веществ: углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид, серной кислоты. Результаты лабораторных исследований показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ у близлежащей жилой застройки по измеренным показателям не зафиксировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210711/tolyatti-1740780882.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)