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Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами - РИА Новости, 17.08.2021
Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
Имеющиеся данные позволяют говорить о том, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой из вакцин, которые есть в настоящее время: главное - запустить... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T04:41
2021-08-17T04:41
2021-08-17T04:41
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей поздняков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Имеющиеся данные позволяют говорить о том, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой из вакцин, которые есть в настоящее время: главное - запустить процессы выработки антител, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Отвечая на вопрос, можно ли повторно вакцинироваться против коронавируса другой вакциной, или обязательно той же, что и в первый раз, Поздняков отметил: независимо от выбранного препарата, в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально "похожей" на коронавирус SARS-CoV-2. "В любом случае на эту структуру вырабатываются антитела, которые потом при встрече с реальным коронавирусом защитят организм", - сказал он.У каждого вируса, продолжил собеседник агентства, имеются штаммы, и когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть, и защитный механизм сработает независимо от штамма.По его словам, период снижения заболеваемости коронавирусом, которое наблюдается в настоящее время, является хорошим временем для ревакцинации от COVID-19. "Мы можем говорить о спаде заболеваемости COVID-19, в первую очередь потому что снизилась заполняемость больниц - количество пациентов с таким диагнозом, которых выписывают, превышает число поступающих", - отметил Поздняков."Спад заболеваемости, который мы наблюдаем сейчас, - наиболее подходящее время для ревакцинации и вакцинации после перенесенного заболевания", - добавил он. Собеседник агентства пояснил: во-первых, в настоящее время риск заразиться в очереди в поликлинике или сразу после вакцинации ниже, во-вторых, за оставшееся время до очередного подъема заболеваемости вакцина успеет оказать действие, увеличив количество антител до защитного уровня."Таким образом, человек будет готов к очередной волне пандемии. Кроме того, в грядущей четвертой волне есть большой риск, что появятся новые более опасные штаммы вируса", - отметил врач. Он указал: COVID-19 изучается всего полтора года, а исследования в области вакцинации от заболевания начались около года назад, поэтому еще рано говорить о появлении фундаментальных исследований в области ревакцинации."При этом риск последствий заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 несравнимо выше, чем возможные последствия ревакцинации", - подчеркнул Поздняков. Так, продолжил он, люди, которые планово вакцинировались до "третьей волны" коронавируса - в марте и апреле текущего года - перенесли вакцинацию без последствий для здоровья.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков
Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
Врач "Инвитро-Сибирь" Поздняков оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Имеющиеся данные позволяют говорить о том, что ревакцинироваться от коронавируса
можно любой из вакцин, которые есть в настоящее время: главное - запустить процессы выработки антител, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков
.
Отвечая на вопрос, можно ли повторно вакцинироваться против коронавируса другой вакциной, или обязательно той же, что и в первый раз, Поздняков отметил: независимо от выбранного препарата, в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально "похожей" на коронавирус SARS-CoV-2. "В любом случае на эту структуру вырабатываются антитела, которые потом при встрече с реальным коронавирусом защитят организм", - сказал он.
У каждого вируса, продолжил собеседник агентства, имеются штаммы, и когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть, и защитный механизм сработает независимо от штамма.
"То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня. Главное - запустить процессы выработки антител, чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет", - добавил эксперт.
По его словам, период снижения заболеваемости коронавирусом, которое наблюдается в настоящее время, является хорошим временем для ревакцинации от COVID-19. "Мы можем говорить о спаде заболеваемости COVID-19, в первую очередь потому что снизилась заполняемость больниц - количество пациентов с таким диагнозом, которых выписывают, превышает число поступающих", - отметил Поздняков.
"Спад заболеваемости, который мы наблюдаем сейчас, - наиболее подходящее время для ревакцинации и вакцинации после перенесенного заболевания", - добавил он. Собеседник агентства пояснил: во-первых, в настоящее время риск заразиться в очереди в поликлинике или сразу после вакцинации ниже, во-вторых, за оставшееся время до очередного подъема заболеваемости вакцина успеет оказать действие, увеличив количество антител до защитного уровня.
"Таким образом, человек будет готов к очередной волне пандемии. Кроме того, в грядущей четвертой волне есть большой риск, что появятся новые более опасные штаммы вируса", - отметил врач. Он указал: COVID-19 изучается всего полтора года, а исследования в области вакцинации от заболевания начались около года назад, поэтому еще рано говорить о появлении фундаментальных исследований в области ревакцинации.
"При этом риск последствий заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 несравнимо выше, чем возможные последствия ревакцинации", - подчеркнул Поздняков. Так, продолжил он, люди, которые планово вакцинировались до "третьей волны" коронавируса - в марте и апреле текущего года - перенесли вакцинацию без последствий для здоровья.