https://ria.ru/20210817/putin-1746050893.html

Путин поручил ввести наказание за несоблюдение обязанности тушить пожары

Путин поручил ввести наказание за несоблюдение обязанности тушить пожары - РИА Новости, 17.08.2021

Путин поручил ввести наказание за несоблюдение обязанности тушить пожары

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные акты, предусмотрев ответственность лиц за несоблюдение обязанности тушить пожары,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:26

2021-08-17T11:26

2021-08-17T11:26

общество

владимир путин

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные акты, предусмотрев ответственность лиц за несоблюдение обязанности тушить пожары, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ ... обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, предусмотрев ... установление ответственности лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, и обладателей сервитута за несоблюдение ими обязанности участвовать в тушении лесных пожаров на соответствующих лесных участках", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210815/bashkiriya-1745807787.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия, природные пожары в россии