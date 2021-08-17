https://ria.ru/20210817/putin-1746050893.html
Путин поручил ввести наказание за несоблюдение обязанности тушить пожары
Путин поручил ввести наказание за несоблюдение обязанности тушить пожары - РИА Новости, 17.08.2021
Путин поручил ввести наказание за несоблюдение обязанности тушить пожары
Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные акты, предусмотрев ответственность лиц за несоблюдение обязанности тушить пожары,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:26
2021-08-17T11:26
2021-08-17T11:26
общество
владимир путин
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные акты, предусмотрев ответственность лиц за несоблюдение обязанности тушить пожары, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ ... обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, предусмотрев ... установление ответственности лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, и обладателей сервитута за несоблюдение ими обязанности участвовать в тушении лесных пожаров на соответствующих лесных участках", - говорится в сообщении.
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общество, владимир путин, россия, природные пожары в россии
Путин поручил ввести наказание за несоблюдение обязанности тушить пожары
Президент Путин поручил предусмотреть ответственность за несоблюдение обязанности тушить пожары